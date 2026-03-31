Čuvajte ih kao oko u glavi

Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO) uvela je stroga nova pravila za putnike: od petka je broj prijenosnih baterija (power bankova) ograničen na dvije po osobi. Uz to, njihovo je punjenje tijekom leta strogo zabranjeno. Ova odluka agencije UN-a odgovor je na rastući broj incidenata i požara u zrakoplovima, poput onog u tvrtki Air Busan prošle godine. Iako ICAO inače postavlja standarde koje države naknadno usvajaju, ove specifikacije stupaju na snagu odmah kako bi se osigurala maksimalna sigurnost putnika i posade. tportal