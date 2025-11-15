F1 trikovi spuštaju se u garaže
Valvijet donosi pretkomore iz Formule 1 u serijske automobile
Valvijet razvija tehnologiju pretkomora iz F1 motora za serijske automobile, spremnu za 4–5 godina. Pretkomora prvo pali mali dio siromašne smjese goriva, a kroz precizne otvore vatra širi u glavni cilindar, osiguravajući ravnomjerno i brzo izgaranje. Sustav uključuje kompresor, mješač zraka i goriva te aktivnu pretkomoru s vlastitim injektorom i svjećicom. Omogućava rad s do 50% EGR-a, smanjuje potrošnju goriva 10–15% i osigurava stabilno izgaranje i pri malom opterećenju. Trošak je nekoliko stotina eura po motoru zbog modificiranih glava cilindara i dodatnih komponenti. Revija HAK