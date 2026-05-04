Papir trpi sve, a mi to jedemo

Velika škrtica: Analiza otkrila drastična odstupanja u deklaracijama “zdrave” hrane
Najnovije istraživanje domaćih znanstvenika otkrilo je zabrinjavajuće nepravilnosti u deklariranju nutritivnih vrijednosti. Analiza 20 uzoraka funkcionalne hrane i dodataka prehrani pokazala je da su podaci o mastima, bjelančevinama i omega-3 kiselinama često netočni. Najdrastičniji primjeri uključuju konzerviranu haringu s 82% više soli i skušu s 88% manje omega-3 kiselina od navedenog. Odstupanja su zabilježena i kod kruha, sjemenki te orašastih plodova. Rezultati upozoravaju na sustavni problem i potencijalno zavaravanje potrošača koji ove proizvode biraju upravo zbog zdravstvenih tvrdnji, zbog čega stručnjaci zahtijevaju hitan stroži nadzor tržišta. Velika škrtica za Jutarnji