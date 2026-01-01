A što fali voću i povrću?

Ako znamo da se procijenjuje da će globalno tržište dodataka prehrani do 2028. godine porasti na 272,4 milijarde dolara, da je trend samoliječenja i svijesti o važnosti održavanja zdravlja i mladosti u porastu, a da se kutija suplementa teško može kupiti za manje od 10 eura, više je nego korisno znati što nam uopće treba i u kojoj mjeri, smijemo li to uopće uzima ti i koliko dugo, te u kojem obliku. Sezona respiratornih bolesti, gripa na vrhuncu, dobar je trenutak da se iz Priručnika za samoliječenje sazna što podiže imunitet, na koji način, u kojoj dozi, na što treba paziti i kako kombinirati.

Tako ćemo tu saznati primjerice da za crni kim postoje ograničeni klinički dokazi za imunomodulatorno djelovanje, da se tradicionalno koristi kao imunostimulans, jer potiče stvaranje T i B limfocita i interferona. Vitamin C može spriječiti prehlade kod osoba koje se bave teškim fizičkim poslovima, a afrička šljiva i nije neki afrodizijak. Lider