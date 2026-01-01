A što fali voću i povrću?
Vitamini kao dodaci prehrani: Većini ljudi nisu potrebni
Vitaminski dodaci prehrani masovno se koriste, osobito nakon pandemije covida-19, iako stručnjaci upozoravaju da većini ljudi nisu potrebni. Uravnotežena prehrana osigurava gotovo sve vitamine, dok nepotrebno uzimanje dodataka može dovesti do predoziranja i zdravstvenih problema. Ne postoje dokazi da vitamini štite od covida-19 ili liječe bolesti poput raka. Unatoč tome, tržište cvjeta zahvaljujući agresivnom marketingu, influencerima i neutemeljenim zdravstvenim tvrdnjama, osobito na internetu. Klikaj