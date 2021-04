Dobra tehnologija

Umjetna inteligencija ili AI munjevito se razvija pa smo tako nedavno svjedočili proboju i u avionsku industriju kada je AI kopilot prvi put upravljao avionom za izviđanje i špijuniranje “Dragon Lady”. No, ta se relativno nova tehnologija sada nalazi posvuda oko nas te oblikuje naše živote. U tomu prednjači Kina koja se već koristi sustavima za prepoznavanje lica, a SAD ih slijedi u stopu. Danas je AI tehnologija prisutna u svim granama, od medicine do agronomije, a u Hrvatskoj se također razvija. No, kako smo mala država, pokazatelji usmjeruju prema pametnoj specijalizaciji te navode područja mobilnosti, zdravstva ili poljoprivrede na kojima je hrvatski AI već dao obol te bi ga trebalo poduprijeti. Svakomu tko je ikad pogledao SF distopijski film jasno je kako je potreban i oprez pri razvoju takvih tehnologija te se baviti etikom procesa, no znanstvenici također umiruju one uplašene tvrdnjom da još nismo dosegli takav stupanj razvoja te da je za filmske scenarije potrebno još nekoliko desetljeća, a dotad valjda stignemo biti pametni i promisliti o tome čemu i komu će ta tehnologija služiti. Večernji list