Blago siromašnima duhom, jer se barem ne analiziraju u tri ujutro

Visok IQ, nisko samopouzdanje: 11 znakova koji odaju unutarnju nesigurnost
Visok IQ, nisko samopouzdanje: 11 znakova koji odaju unutarnju nesigurnost

Ljudi s visokim kvocijentom inteligencije ponekad imaju nisko samopouzdanje, što može dovesti do specifičnih obrazaca ponašanja. Često pretjerano analiziraju odluke, stalno se ispričavaju, traže potvrdu drugih i rade više nego što je potrebno kako bi dokazali svoju vrijednost. Skloni su umanjivanju vlastitih uspjeha, odbijanju komplimenata, perfekcionizmu i strahu od neuspjeha. Zbog nesigurnosti mogu izbjegavati sukobe i povlačiti se iz društva. Takav unutarnji pritisak ponekad dovodi i do zanemarivanja fizičkog i emocionalnog zdravlja, iako su svjesni njegove važnosti. Index


24.10.2023. (18:00)

Pozitiva privlači pozitivu

Kako nam samopoštovanje i samopouzdanje mogu pomoći u radnom okruženju

Veća je vjerojatnost da ćemo se lakše nositi s rizicima i preuzimati inicijativu u svojoj karijeri. Ono nam pomaže u postavljanju granica i zauzimanju za sebe, što je ključno za uspostavljanje zdravih odnosa. Važno je napomenuti da samopoštovanje ne znači da smo savršeni ili da nemamo prostora za rast. Ono se temelji na prihvaćanju sebe s vlastitim snagama i slabostima, prihvaćanju grešaka kao dijela učenja i razvoja. Samopoštovanje nas potiče da se trudimo biti najbolja verzija sebe i da radimo na kontinuiranom osobnom i profesionalnom razvoju. Ono ima pozitivan utjecaj na našu produktivnost. Više smo motivirani, fokusirani i angažirani u svom radu. Zdrava razina samopouzdanja nam pomaže da se lakše nosimo s kritikama i negativnim iskustvima, te da se brže oporavljamo od neuspjeha. Lider

16.02.2016. (21:59)

Me, myself and I

Postaju li djeca narcisoidna jer im dižemo samopoštovanje?

Od 1970.-ih roditelji na zapadu počeli su intenzivno raditi na podizanju samopoštovanja kod djece, vjerujući kako je ono ključ za uspjeh, zdravlje i dobrobit, a dizali su ga tako što su djeci tvrdili da su jedinstveni i posebni. Nekako u isto vrijeme djeca su postala narcisoidna pa je izveden zaključak kako je dizanje samopoštovanja za posljedicu imalo narcisoidnost. Istraživanje, o kojem Scientific American zanimljivo piše, pokazalo je da su narcisoidnost i samopoštovanje puno udaljeniji jedno od drugog nego što se misli, a i praksa pokazuje kako narcisoidne osobe mogu imati nisko samopoštovanje i da visoko samopoštovanje ne podrazumijeva narcisoidnost. Ove dvije karakteristike su i u samoj osnovi posve drugačije – jedna je nezdravi osjećaj superiornosti, a druga zdravi osjećaj vrijednosti… Scientific American