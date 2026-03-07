Blago siromašnima duhom, jer se barem ne analiziraju u tri ujutro
Visok IQ, nisko samopouzdanje: 11 znakova koji odaju unutarnju nesigurnost
Ljudi s visokim kvocijentom inteligencije ponekad imaju nisko samopouzdanje, što može dovesti do specifičnih obrazaca ponašanja. Često pretjerano analiziraju odluke, stalno se ispričavaju, traže potvrdu drugih i rade više nego što je potrebno kako bi dokazali svoju vrijednost. Skloni su umanjivanju vlastitih uspjeha, odbijanju komplimenata, perfekcionizmu i strahu od neuspjeha. Zbog nesigurnosti mogu izbjegavati sukobe i povlačiti se iz društva. Takav unutarnji pritisak ponekad dovodi i do zanemarivanja fizičkog i emocionalnog zdravlja, iako su svjesni njegove važnosti.