Blago siromašnima duhom, jer se barem ne analiziraju u tri ujutro

Veća je vjerojatnost da ćemo se lakše nositi s rizicima i preuzimati inicijativu u svojoj karijeri. Ono nam pomaže u postavljanju granica i zauzimanju za sebe, što je ključno za uspostavljanje zdravih odnosa. Važno je napomenuti da samopoštovanje ne znači da smo savršeni ili da nemamo prostora za rast. Ono se temelji na prihvaćanju sebe s vlastitim snagama i slabostima, prihvaćanju grešaka kao dijela učenja i razvoja. Samopoštovanje nas potiče da se trudimo biti najbolja verzija sebe i da radimo na kontinuiranom osobnom i profesionalnom razvoju. Ono ima pozitivan utjecaj na našu produktivnost. Više smo motivirani, fokusirani i angažirani u svom radu. Zdrava razina samopouzdanja nam pomaže da se lakše nosimo s kritikama i negativnim iskustvima, te da se brže oporavljamo od neuspjeha. Lider