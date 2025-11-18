Vjesnik: izgorio nekadašnji stakleni hram jugoslavenskog novinarstva - Monitor.hr
Danas (11:00)

Danas tek spomenik (ako ne i ruševina)

Vjesnik: izgorio nekadašnji stakleni hram jugoslavenskog novinarstva

Zgrada, simbol modernističkog optimizma i nekadašnje moći novinsko-izdavačkog giganta, godinama stoji zapuštena nakon propasti medijskog sustava koji ju je punio životom. Projektirana 1957., dovršena 1972., bila je jedno od najmodernijih poslovnih središta u Europi, dom redakcija te brojnih dnevnih i tjednih izdanja. Privatizacija, financijske teškoće i raspad velikog izdavačkog sustava doveli su do selidbe redakcija, prestanka rada tiskarskih pogona i postepenog pražnjenja uredskih prostora. Novine Vjesnik prestale su izlaziti 2012. godine. Danas je većinski vlasnik kompleksa država (60 posto uz druge pravne subjekte), dok je zgrada uglavnom zjapila prazna. tportal… Vatrogasci će posla na Vjesnikovom neboderu imati cijeli dan: ‘Sramotno je da se dopustilo da jedan od simbola Zagreba ovako propada’ (tportal)

  • Dio koji je zahvaćen požarom koristi se za smještaj arhive Porezne uprave i Ministarstva demografije (24 sata), dio koji koristi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za rad službenika nije zahvaćen požarom (tportal)
  • Plenković: Bitno je da nema žrtava, zgrada će se urediti (Dnevnik)

13.07.2024. (08:00)

Naš "čokoladni" toranj s ne tako slatkom sudbinom

Unatoč propasti Vjesnika, rad i proizvodnja nisu sasvim napustili kompleks, a tu je i kulturni program…

Vjesnikova priča započinje puno prije nego što je izgrađen kompleks na križanju Slavonske avenije i Savske ceste. Naime, još 1940. godine počeo je izlaziti ilegalni tjednik pod imenom Politički vjesnik, a potom i Vjesnik radnog naroda, koji je prenosio izvještaje o razvoju Narodnooslobodilačke borbe i revolucije u Hrvatskoj i Jugoslaviji. Po završetku rata, u idućih je 67 godina nastavio izlaziti kao dnevni list, pri čemu su najproduktivnije godine Vjesnika bile šezdesete, kada se profilirao u najmoćnijeg novinskog izdavača Jugoslavije. Kompleks je sastavljen od dva volumena – masivne položene baze s tiskarskim pogonom i 67 metara visokog nebodera u kojem su bili smješteni uredi.

Talasi ekonomskog i institucionalnog kolapsa poduzeća Vjesnik i dalje su prisutni u urbanom i društvenom prostoru, ponajviše se odražavajući u fizičkom propadanju kompleksa. Ovo propadanje nije samo estetski problem, već sa sobom nosi dublje implikacije na kolektivno sjećanje i identitet grada. Vjesnikov neboder danas stoji kao tihi svjedok nekadašnjeg uspona i pada, a prazne prostorije konstantan su podsjetnik na turbulentnu tranziciju vođenu privatnim interesima.

No, prostor se i dalje koristi, a tu su i kulturni programi koji kompleksu daju tračak novog života. Kulturpunkt

08.04.2016. (13:10)

Spora ruka pravde

Potvrđena presuda: Peratoviću nezakonit otkaz zbog teksta o Karamarku

Zagrebački Županijski sud potvrdio je prvostupanjsku presudu Općinskog radnog suda u korist novinara Željka Peratovića, koji je 2006. tužio Vjesnik zbog mobbinga i nazakonitog otkaza nakon što je objavio tekst o Tomislavu Karamarku, tadašnjem kandidatu za šefa jedne od sigurnosnih službi. Od ljeta 2004. do kolovoza 2005., prema ocjeni suda, Peratović je bio uznemiravan od svojih nadređenih i ciljano slan na opasne zadatke, a Vjesnik d.d. sada mu mora isplatiti 89.250 kuna odštete. Monitor

08.04.2016. (12:10)

Presuda: Novinar mobingiran i nezakonito otpušten zbog članka o Karamarku

Zagrebački Županijski sud potvrdio je prvostupanjsku presudu Općinskog radnog suda u korist novinara Željka Peratovića koji je još 2006. tužio Vjesnik zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu i mobbinga, kontinuiranog zlostavljanja na radnom mjestu, te je naložio Vjesniku d.d. kao sljedniku istoimenog lista da Peratoviću isplati 89.250 kuna naknade odštete.

Prema presudi, Peratović je bio izložen neprimjerenim pritiscima tadašnje glavne urednice Vjesnika Andreje Latinović i njezinih pomoćnika nakon što je objavio tekst o Karamarku, tadašnjem kandidatu za šefa jedne od sigurnosnih službi.

Nakon objave tog teksta, stoji u potvrđenoj presudi, glavna urednica Latinović i njezini pomoćnici izložili su Peratovića neprimjerenim pritiscima objavljujući mu sve manji broj tekstova. Sud je zaključio i da su ga dovodili u potencijalno opasne situacije šaljući ga da izvještava o aktivnostima ‘određenih krugova’ o kojima je Peratović pisao i koji su mu prijetili. Ističe se i da su ga nadređeni pokušali diskreditirati kao istraživačkog novinara inzistirajući da otkrije izvore iz kojih je dobivao saznanja za svoje tekstove.

“Stoga sud smatra da je tužitelj bio u spornom periodu uznemiravan na svome radnom mjestu i da mu je poslodavac dužan nadoknaditi štetu jer ga nije zaštitio od uznemiravanja neposredno nadređenih osoba”, navodilo se u prvostupanjskoj presudi.

Prema obrazloženju presude, mobbing je počeo u rujnu 2004. kada je u dnevnom tisku objavljeno da je nekolicina novinara, među kojima i Peratović, predstavljena državnom vrhu i tadašnjem ravnatelju POA-e kao “novinari s neprijateljskom djelatnošću”.

Tadašnja glavna urednica Vjesnika, navodi se u presudi, Peratoviću je u redakciji javno pred ostalim kolegama rekla da je na njegovo pisanje dobila dosta prigovora, da ju je osobno nazvao Karamarko i da je najavio tužbu protiv Vjesnika te da će ona zbog Peratovićeva teksta “otići na ručak s Karamarkom kako bi ga spriječila da podnese tužbu”. Nakon nekoliko dana Latinović je ponovno javno u redakciji rekla da je bila na ručku s Karamarkom te da su o Peratoviću pričali punih pet sati i da joj je Karamarko puno toga ispričao.

S obzirom da je glavna urednica to ispričala javno u redakciji, kolege su Peratovića, prema obrazloženju presude, počele izbjegavati, a počela je i njegova izolacija i profesionalna marginalizacija na radnom mjestu. To je potrajalo sve do uručivanja izvanrednog otkaza Peratoviću zbog objave intervjua s Pavlom Gažijem u “Feral Tribuneu” jer je, kako Peratović navodio, “glavna urednica Andrea Latinović, bez ikakvog obrazloženja, zabranila objavu tog teksta u Vjesniku”, što je, kako se navodi, bio direktan atak na njegov rad i načelo pravodobnog i istinitog izvještavanja.

“Zadovoljan sam pravomoćnom presudom jer je u potpunosti potvrdila da sam prije više od deset godina bio politički diskriminiran kao novinar, da me je uredništvo pod pritiskom određenih političkih krugova pritiskalo da se ponašam nenovinarski – da odajem izvore informacija i da sam slan na zadatke gdje mi je prijetila opasnost. Mene je ovaj proces stajao i vremena i zdravlja”, rekao je Peratović za Hinu.

Dodao je i da se nada da njegova presuda može poslužiti kao ohrabrenje ostalim kolegicama i kolegama koji se nalaze u sličnoj situaciji “da se odvaže na pravnu bitku i naravno – da ostali koji su svjedoci njihova maltretiranja, budu solidarni i hrabri i to kažu na sudu. To će biti još jedan od načina kako ćemo uz vladavinu prava, zaštititi profesiju u cjelini”, kazao je Peratović.

12.09.2015. (10:08)

Objavljena knjiga Miroslava Edvina Habeka o propasti Vjesnika: Pašalić, Pavić i Linić najzaslužniji su za propast ovih novina

03.04.2015. (08:53)

Godinama

Sud: Peratović je mobingiran u Vjesniku nakon teksta o Karamarku

Općinski radni sud u Zagrebu nepravomoćno je presudio u korist novinara Željka Peratovića koji je još 2006. tužio Vjesnik zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu i mobbinga – kontinuiranog zlostavljanja na radnom mjestu. Peratović je, stoji u presudi, bio izložen neprimjerenim pritiscima tadašnje glavne urednice Andreje Latinović i njezinih pomoćnika, nakon što je objavio tekst o Tomislavu Karamarku, tadašnjem kandidatu za šefa jedne od sigurnosnih službi. Sud je naložio da se Peratoviću nadoknadi štetu od 89.250 kuna te troškove parničnog postupka od 37.400 kuna uvećane za zatezne kamate. H-alter

18.03.2015. (19:57)

Podjela plijena

Vjesnikove nekretnine dijele država, Styria, Pavić i Todorić

Na ročištu na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu o uknjiženju vlasništva nad nekadašnjim nekretninama Vjesnika – neboderu i okolnim zgradama, svojevremeno procijenjenim na 80 milijuna eura, pravo na 60,6 posto vlasništva polažu država i tiskara Vjesnik d.d., na 11,94 posto polaže pravo Allegheny Financial Ninoslava Pavića i partnera, na 10,84 posto Styria preko Večernjeg lista, a na gotovo 11 posto Tisak u sklopu Agrokora Ivice Todorića, piše Novi list.