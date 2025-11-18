I stvarnost piše nekrologe

Ekipa iza Kulturpunkta već 15 godina organizira svoju školicu novinarstva. Pokrenuta u trenutku u kojem je nezavisna kulturna scena u Hrvatskoj bila u punom zamahu, ljudi su se umrežavali, suradnje se protezale i izvan granica države, organizirala su se zanimljiva i važna događanja, mijenjale se politike, javni prostor se tematizirao, zajednička dobra ulazila u fokus… Istovremeno se, nestajanjem kulturnih rubrika i časopisa iz mainstreama, razvijala scena neprofitnih medija čiji su fokusi bili na alternativnom, manjinskom, eksperimentalnom. Uskoro postaje jasno da o svim tim procesima nema tko pisati, bilježiti ih, pratiti i kontekstualizirati.

Ljudi su završavali filozofske fakultete, novinarstva i slično, no nitko ih nije učio o suvremenoj kulturi i umjetnosti, kamoli da su razvijali vještine pristupa tim praksama, njihove analize ili refleksije. Udruga Kurziv preuzima portal Kulturpunkt.hr i istovremeno nastaje ideja o obuhvatnom, jednosemestralnom i besplatnom programu za mlade autore koji će pratiti događanja na nezavisnoj sceni i pisati za portal. Danas, 15 godina kasnije, broje preko 200 polaznika programa, od kojih četvrtina još uvijek surađuje s udrugom, a četvrtina nakon završenog programa nalazi angažman ili zaposlenje u području kulture i medija, ali i šire.