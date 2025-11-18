Požar Vjesnikovog nebodera: bilo je to kao da gori sam temelj jedne profesije - Monitor.hr
Danas (20:00)

I stvarnost piše nekrologe

Požar Vjesnikovog nebodera: bilo je to kao da gori sam temelj jedne profesije

Vjesnik je nestao mnogo prije noćašnjeg požara. Izdahnuo je polako, tiho, gušen dugovima, politikom, nebrigom i potpunim gubitkom smisla. Današnjim društvom upravlja buka, a ne glas; brzina, a ne jasnost; propagandni refleksi, a ne novinarski instinkt. U takvom svijetu, zgrada Vjesnika bila je relikt – mrtvo tijelo koje je ostalo uspravno samo zato što ga nitko nije srušio. Požar je, zapravo, bio jedina iskrena rečenica o sadašnjem stanju novinarstva. U plamenu se ogoljela njegova smrt: nestanak uredničke hrabrosti, nestanak odgovornosti, nestanak profesije koja je nekada svijetlila, a sada samo tinja u pepelu vlastitog zaborava. Ono što je gorjelo nisu zidovi, nego iluzija da je išta od toga još živo. I zato požar nije tragedija – on je brutalna, neumoljiva istina. Željko Marković za Ravno do dna


Slične vijesti

22.09. (12:00)

Ovaj sadržaj nije generirala umjetna inteligencija, očito

AI prijeti novinarstvu: manje klikova, manje poslova, više bućkuriša

Umjetna inteligencija mijenja medijski krajolik, smanjujući posjećenost portalima kroz Googleove AI preglede i zero-click pretraživanja te ugrožavajući radna mjesta, osobito početnička. Novinari i stručnjaci upozoravaju da AI koristi autorski sadržaj bez naknade, nudi kompilacije često netočnih podataka i uništava prilike za mlade u redakcijama. Dok portali koji se oslanjaju na copy-paste riskiraju nestanak, jedinu dugoročnu šansu imaju mediji s originalnim pričama i provjerom činjenica – jer AI još uvijek “halucinira” i ne može stvoriti istinsku novost. tportal

10.08. (16:00)

Novine na ledu, a država bez klizaljki

Ivica Đikić: Mislim da je tiskano novinarstvo u Hrvatskoj propalo

Ali se po nekoj inerciji ta santa leda kliže, doslovce po inerciji, po gravitaciji, a ne zato što se tu nešto poduzima i događa. To je i na moju veliku žalost, a ako se ovim ritmom nastavi i ako se nešto ne poduzme, a poduzetna je samo država, nećemo imati ni ozbiljni ni neozbiljne novine na papiru za nekoliko godina – smatra Đikić. Tiraže dnevnih listova su već sad na granici rentabilnosti ili ispod njih. Mislim da je jedini spas to da se novinarstvo proglasi javnim dobrom kao što je proglašeno zdravstvo i školstvo, iako su i školstvo i zdravstvo kod nas u krizi. Ravno do dna

18.06. (11:00)

Ekrani vode, papir tone

Nastavlja se pad povjerenja u medije, blagi rast digitalnog tržišta, Hrvati neskloni plaćanju online vijesti

Index.hr je prema Reutersovom istraživanju i dalje najčitaniji portal, slijede ga 24 sata, Dnevnik i Jutarnji. Hrvatsko medijsko tržište u 2024. bilježi blag rast i veću svijest o digitalnoj tranziciji, ali i dalje se suočava s izazovima. Online medije slijedi televizija, preko koje se informira 64 posto građana. Najgledaniji Nova TV, RTL pa tek onda HRT. Najčitaniji tiskani mediji su 24 sata, iza njega Jutarnji. HRT, iako ga tjedno gleda 45% odraslih, u sve je težoj financijskoj situaciji – pristojba se nije mijenjala 15 godina, a vlada ga dodatno financira. Planira se smanjenje broja zaposlenih za 30%, uz ulaganja u digitalnu produkciju. U 2024. zabilježene su 752 tužbe protiv novinara, 41% njih ima obilježja SLAPP tužbi, usmjerenih na zastrašivanje novinara. Većina presuda bila je u korist novinara. Stanje medijskih sloboda ocjenjuje se kao “problematično”. Index

28.03. (13:00)

Vijesti iz zahoda? Dobrodošli u novu eru novinarstva

News influenceri: Kako su digitalni kreatori preuzeli informativnu scenu

News influenceri postaju sve moćniji oblikovatelji javnog mnijenja, često nadmašujući tradicionalne medije. Koristeći društvene mreže, oni pružaju vijesti u pristupačnom i osobnom formatu, bilo iz studija, trgovine ili čak aviona. Dok ih neki optužuju za širenje teorija zavjere, mlađa publika im vjeruje više nego mainstream medijima. Njihova neovisnost i prilagodljivost mogli bi biti ključ za budućnost informiranja, pa čak i spas za tradicionalne novinske kuće – ako nađu način da surađuju. News influenceri su tu, rastu i ne planiraju stati. Lider

26.03. (19:00)

Pokraj svih laži, neki se i dalje boje istine

Ivica Đikić: Novinarstvo treba tretirati kao javno dobro na koje građani imaju pravo

Stvari su rapidno krenule nizbrdo nakon velike svjetske financijske krize 2008.-2009., smatra Đikić. U tom trenutku novinarstvo je počelo gubiti snagu i utjecaj. Nakon te krize redakcije tiskanog novinarstva su se počele osipati, rezati budžeti, dolazi do otpuštanja. I od tada novinarstvo nije našlo način da povrati ugled i utjecaj. Istovremeno je tu i došlo do uspona društvenih mreža, koje postaju glavni izvor informiranja za mnoge korisnike. Zato bi važnost novinarstva nešto što bi trebala prepoznati i vlada. Vlada treba shvatiti da joj nije u interesu da kontrolira medije, da politici nije u interesu da mediji objavljuju samo ono što joj ide u korist. Podupiranje novinarstva je stvar od općeg interesa i općeg dobra. HRT

19.02. (14:00)

Novinarstvo bez duše, a to se osjeti

Novinarstvo generirano umjetnom inteligencijom ne ispunjava očekivanja publike

Trogodišnja australska studija pokazuje da su i čitatelji i novinari sve više zabrinuti zbog upotrebe umjetne inteligencije u novinarstvu. Novinari su slabo opremljeni za prepoznavanje sadržaja generiranog ili uređenog umjetnom inteligencijom, što ih čini ranjivim na nesvjesno promicanje takvog sadržaja publici. Većina novinara nije svjesna u kojoj se mjeri AI sve više i često nevidljivo integrira u kamere i softver za uređivanje i obradu slika ili videa. AI se ponekad koristi, a da novinari ili novinska kuća uopće ne znaju za to. Čitatelji nemaju problema kad novinari koriste AI ako su je i sami koristili u slične svrhe, kao što je zamućivanje dijelova slike. I publiku i novinare, pokazuje istraživanje, brine način na koji novinske kuće koriste i na koji bi mogle koristiti generativnu umjetnu inteligenciju. Bug

19.01. (08:00)

Nekad radi dramatičnog efekta, danas radi manipulacije činjenicama...

Medijska fotografija i etičke dileme: Fotošop se koristio još od nekad…

Već u nekoliko tjedana suradnje na Zapadnom frontu 1917. godine, službeni fotograf i novinar sukobili su se oko etičkih pitanja u novinarstvu. „Pokušavao sam i pokušavao uhvatiti to u jednom negativu, ali rezultati su beznadni (…) Međutim, ukoliko negative nekoliko odvojenih događaja ukomponiramo u jedan, donekle se može stvoriti dojam kako moderno bojište izgleda”, zapisao je fotograf Frank Hurley u časopisu Australasian Photo-Review 1919. godine. Ovakve kompozitne fotografije Hurley je nazivao „fotografske impresijske slike”, odnosno „slike napravljene kako bi proizvele realističan dojam određenih događaja kombinacijom nekoliko negativa”. Tako je na nekim fotografijama primjerice, naknadno dodam dim, zbog efekta. U vrijeme kada se Hurley koristio ovom tehnikom, ovakva praksa nije bila neuobičajena. Međutim, današnji standardi novinarske etike bitno su drugačiji u odnosu na rane dvadesete godine prošlog stoljeća. Lupa

29.12.2024. (14:00)

Nema mira u kući

Maja Sever: Rekla sam ravnatelju Švebu – dok se na HRT ne vrati novinarstvo, nema spasa za tu kuću

Tražimo povišenje plaća od 25% bruto vrijednosti boda. Naravno da kada se sve zbroji i kada se pogleda prosjek plaća na HRT-u, on izgleda puno viši, no morate znati da su jaz i razlika između najviših i najnižih plaća ogromni.Na HRT-u ima sjajnih ljudi, montažera, snimatelja, tonaca. Oni znaju svoj posao i sve to mogu sami odraditi, samo ako im se da dovoljno termina da naprave svoj posao. Umjesto toga, da im se termin od dva sata, a onda se uzimaju vanjskotehničke usluge. Na taj se način zamjenjuju ljudi iz kuće koji će tako postati višak. Činjenica jest da mi imamo ljudi i kapaciteta i iza ekrana i na ekranu proizvesti većinu toga što emitiramo. Ali nam se ne dopušta.  Rekla sam i Švebu, reći ću i sada: sve dok se HRT ne uhvati u koštac s informativnim programom, dok se ne otvore vrata i ne pusti malo propuha i na HRT vrati novinarstvo, nema spasa za tu kuću. Namjerno sam rekla dok se vrati novinarstvo jer ono je nestalo. Maja Sever za Nacional

13.09.2024. (17:00)

Kritični i neovisni

Kulturpunkt i njihove školice novinarstva: O krizi medijskog sektora govore u kontinuitetu barem posljednjih 15 godina, a važno je prisjetiti se i činjenice da je kultura prva ‘pala’ u recesijskim mjerama štednje

Ekipa iza Kulturpunkta već 15 godina organizira svoju školicu novinarstva. Pokrenuta u trenutku u kojem je nezavisna kulturna scena u Hrvatskoj bila u punom zamahu, ljudi su se umrežavali, suradnje se protezale i izvan granica države, organizirala su se zanimljiva i važna događanja, mijenjale se politike, javni prostor se tematizirao, zajednička dobra ulazila u fokus… Istovremeno se, nestajanjem kulturnih rubrika i časopisa iz mainstreama, razvijala scena neprofitnih medija čiji su fokusi bili na alternativnom, manjinskom, eksperimentalnom. Uskoro postaje jasno da o svim tim procesima nema tko pisati, bilježiti ih, pratiti i kontekstualizirati.

Ljudi su završavali filozofske fakultete, novinarstva i slično, no nitko ih nije učio o suvremenoj kulturi i umjetnosti, kamoli da su razvijali vještine pristupa tim praksama, njihove analize ili refleksije. Udruga Kurziv preuzima portal Kulturpunkt.hr i istovremeno nastaje ideja o obuhvatnom, jednosemestralnom i besplatnom programu za mlade autore koji će pratiti događanja na nezavisnoj sceni i pisati za portal. Danas, 15 godina kasnije, broje preko 200 polaznika programa, od kojih četvrtina još uvijek surađuje s udrugom, a četvrtina nakon završenog programa nalazi angažman ili zaposlenje u području kulture i medija, ali i šire. tportal

08.08.2024. (00:00)

Samo copy paste i zabava

Mušćet: Novinarstvo postaje arhaičan i nepotreban zanat

Klasično novinarstvo na dobrom je putu da postane stari zanat, poput ćilimarstva ili kazandžijskog zanata. Za nekoliko godina možda će početi nicati privatni muzeji novinarstva u kome će vremešni novinari s cigaretom u ustima i obavijeni oblakom dima pisati prigodne tekstove na pisaćim strojevima za zainteresirane posjetitelje s kupljenom ulaznicom. A oni će se čuditi kako je to neobično da živi ljudi pišu tekstove na tim mehaničkim steampunk uređajima, a ne da to u hipu napravi umjetna inteligencija. Alati za UI koji pomažu u lekturi, vođenju bilježaka i transkripciji postaju sve rašireniji u redakcijama, što rezultira gubitkom radnih mjesta.

Le Monde koristi UI za pomoć pri prevođenju članaka, njemački tabloid Express.de stvorio je virtualnu novinarku Klaru Indernach, koja sada piše više od pet posto objavljenih priča o širokom rasponu tema. Moguća su dva scenarija u budućnosti. Moguće je da će nadolazeći val nepouzdanog i neprovjerenog sintetičkog sadržaja ojačati poziciju novinarstva i obnoviti povjerenje u novinarski rad. Pesimistička varijanta kaže da će javnost izgubiti povjerenje u sve informacije, što će novinare priključiti ćilimarima i kazandžijama. Bojan Mušćet za Artkvart