Ovdje bi čak i šeici morali na provjeru stanja
Vlada šalje novi Zakon o potrošačkim kreditima u Sabor: Stroža pravila za minuse, oglašavanje i kupnju na rate
Vlada je u Sabor uputila konačni prijedlog Zakona o potrošačkim kreditima koji objedinjuje potrošačko i stambeno kreditiranje. Novi propisi donose znatno jaču zaštitu građana i stroži nadzor HNB-a nad svim vjerovnicima, uključujući i teleoperatere koji nude uređaje na rate. Ukida se gornja granica iznosa kredita za zaštitu potrošača, a zakon se proširuje i na minuse, kredite bez kamata te kratkoročne pozajmice. Prijevremena otplata donosi razmjerno smanjenje svih troškova, oglašavanje postaje strože, a iznos prešutnog prekoračenja ograničava se na maksimalno jednu prosječnu mjesečnu plaću radi sprječavanja neodrživog zaduživanja. HRT, Index