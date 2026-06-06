Porezni blitzkrieg
Vlada udara na paušalce: Obrtnici pred zidom zbog drastičnog rasta davanja
Najavljene izmjene poreznog sustava, predstavljene kao mjera protiv inflacije, predviđaju rast davanja za dio paušalnih obrtnika i do 80%. Dok obrtnici iz najvišeg razreda riskiraju skok davanja za čak 3753 eura godišnje, vlasnici malih salona upozoravaju da trošak ne mogu prebaciti na građane. Predstavnici HOK-a i udruge Glas poduzetnika, čiju je peticiju potpisalo 35 tisuća ljudi, traže hitan sastanak s ministrom financija. Poručuju da se zlouporabe pojedinaca ne smiju rješavati preko leđa većine te traže uravnotežen pristup kako bi se izbjegli potencijalni prosvjedi. Vlada zasad ne odustaje. tportal