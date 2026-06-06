Vlada udara na paušalce: Obrtnici pred zidom zbog drastičnog rasta davanja - Monitor.hr
Danas (22:00)

Porezni blitzkrieg

Vlada udara na paušalce: Obrtnici pred zidom zbog drastičnog rasta davanja

Najavljene izmjene poreznog sustava, predstavljene kao mjera protiv inflacije, predviđaju rast davanja za dio paušalnih obrtnika i do 80%. Dok obrtnici iz najvišeg razreda riskiraju skok davanja za čak 3753 eura godišnje, vlasnici malih salona upozoravaju da trošak ne mogu prebaciti na građane. Predstavnici HOK-a i udruge Glas poduzetnika, čiju je peticiju potpisalo 35 tisuća ljudi, traže hitan sastanak s ministrom financija. Poručuju da se zlouporabe pojedinaca ne smiju rješavati preko leđa većine te traže uravnotežen pristup kako bi se izbjegli potencijalni prosvjedi. Vlada zasad ne odustaje. tportal


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20.11.2025. (18:00)

Kada more utihne, utihnu i obrti — statistika je opet na godišnjem

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To pdf or not to pdf, pitanje je sad

Fiskalizacija 2.0: Nova pravila, stara zbrka

Od 1. siječnja 2026. svi poduzetnici morat će izdavati i zaprimati eRačune putem odabranih informacijskih posrednika, no tvrtka Moj eRačun uspjela je taj prijelaz pretvoriti u malu aferu. Masovno su poslali zahtjeve poduzetnicima sugerirajući registraciju bez njihova pristanka, što je izazvalo buru reakcija i upozorenje Porezne uprave. Stručnjaci upozoravaju da je ključno donijeti informirani izbor o pristupnoj točki i certifikatu te da će pravi test fiskalizacije 2.0 tek početi – kad se u sustav uključe stvarni računi. Netokracija… Za obrtnike paušalce još uvijek vrijedi prilagodba do 1.1.2027., pogotovo ako posluju samo s tvrtkama. U slučaju da posluju s fizičkim osobama, tada je fiskalizacija potrebna i za njih. Komentiraju na Forumu.

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Kad porezni broj raste brže od inflacije

Paušalci i iznajmljivači predvode rast broja obveznika

Prema najnovijim podacima Porezne uprave, broj poreznih obveznika u Hrvatskoj porastao je u gotovo svim kategorijama. Paušalnih obrta sada je više od 100 tisuća, što je rast od 15 posto u godinu dana, dok je broj obveznika najma porastao 12 posto. Raste i broj tvrtki koje plaćaju porez na dobit, a jedino turistički iznajmljivači bilježe usporavanje. Ukupno, broj obveznika porastao je 6,8 posto, što upućuje na sve veću formalizaciju i legalizaciju prihoda. Lider

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Pokretanje biznisa: Što je bolje za vas – obrt ili d.o.o.

Prilikom pokretanja posla početnici biraju između obrta i trgovačkog društva. Obrt je jednostavniji i jeftiniji za otvaranje, nudi i paušalno oporezivanje, ali vlasnik odgovara svojom imovinom. Trgovačko društvo (j.d.o.o. ili d.o.o.) traži veći administrativni i financijski angažman, obveznu isplatu plaće direktoru, ali nudi ograničenu odgovornost i veće mogućnosti financiranja. Izbor ovisi o ciljevima – obrt za jednostavniji start i manji rizik ulaganja, trgovačko društvo za ozbiljnije projekte i zaštitu osobne imovine. Savjeti

17.09.2025. (14:00)

Fiskalna stega za sve

Fiskalizacija 2.0 i paušalni obrt: što se stvarno mijenja od 2026.

Od 1.1.2026. paušalni obrti moraju fiskalizirati transakcijske račune izdane fizičkim osobama i zaprimati eRačune, dok obveza njihova izdavanja dolazi tek 2027. Računi za firme (B2B) do tada se i dalje mogu izrađivati u Excelu ili predlošcima. U svakom slučaju trebat će vam program za fiskalizaciju. Ulazne eRačune možete pratiti kroz besplatnu MikroeRačun aplikaciju ili neki drugi softver. U praksi, najveća promjena za većinu paušalaca bit će upravo fiskalizacija računa prema građanima. Fiskalopedija… službeno na stranicama Porezne