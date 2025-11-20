Kada more utihne, utihnu i obrti — statistika je opet na godišnjem
Zaposlenih u obrtima i slobodnim profesijama manje 3,5 posto
Zaposlenost u obrtima i slobodnim profesijama u Hrvatskoj u rujnu je pala za 3,5 posto u odnosu na kolovoz, ponajprije zbog završetka turističke sezone. Najveći pad bilježe obrti, s minusom od 3,7 posto, dok su slobodne profesije ostale gotovo stabilne. Ukupno je zaposleno 228.766 osoba, što je 8183 manje nego mjesec prije. Rast zaposlenosti zabilježen je u svega četiri djelatnosti, najviše u rudarstvu. Regionalno, 12 županija ima rast, a sedam pad, s Ličko-senjskom kao najvećim gubitnikom. Obrti ostaju najosjetljiviji na sezonske oscilacije. Poslovni