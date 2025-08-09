Zemlja se znoji, mi s njom
Vrućina ubija: Kako toplinski valovi pustoše zdravlje, ekonomiju i gradove
Ekstremne vrućine sve češće pogađaju Indiju, gdje polovica radne snage radi na otvorenom, a samo 10% ima pristup klimatiziranim prostorima. Posljedice su gubitak radnih sati, bolesti i smanjenje BDP-a, što se sve više osjeća i u razvijenim zemljama. Gradovi dodatno pojačavaju toplinu zbog betona i nedostatka zelenila, dok klima-uređaji paradoksalno pogoršavaju problem. Rješenja se kriju u starim arhitektonskim mudrostima – debelim zidovima, prirodnoj ventilaciji i hladovini. Vrućina više nije samo sezonska smetnja, već globalni izazov za zdravlje, ekonomiju i urbanizam. DW