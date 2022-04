Američki cool klinci

Portal Green.hr donosi pet dokumentarnih filmova s tematikom plastike, odnosno zagađenja njome i edukativnom svrhom. Filmovi koje preporučuju su idući: A Plastic Ocean film koji istražuje razorne utjecaje plastike na naš okoliš, osobito na morski život. Prikaz dubina oceana i utjecaj plastike na život u njemu. Plastic Paradise: The Great Pacific Garbage Patch – Midway Atoll nalazi se na jednom od najudaljenijih mjesta na svijetu. Unatoč tome, upravo ta lokacija je postala je točka nastajanja Velike pacifičke hrpe smeća, koja skuplja plastiku s tri udaljena kontinenta. Zatim, film Tapped se bavi industrijom flaširane vode i njezinim dugoročnim učincima na društveni, ekonomski i ekološki način. Bag it se bavi plastičnim vrećicama. Zadnji na listi je No impact man, koji govori o čovjeku koji živi bez plastike i kako takav život izgleda.