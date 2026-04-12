Društvo s ograničenim rokom trajanja (zdravlja)

Za neka zanimanja liječnički pregledi su obavezni

Liječnički pregledi u Hrvatskoj zakonska su obveza za niz skupina radi opće sigurnosti. Radnici na rizičnim poslovima (visina, buka, teški strojevi) prolaze preglede pri zapošljavanju i periodično, uz trošak poslodavca ili HZZO-a. Profesionalni vozači (C, D, H kategorije) provjeravaju sposobnost svakih pet godina, dok vlasnici oružja prolaze stroge psihofizičke testove. Obveza obuhvaća i sportaše (godišnje ili svake dvije godine), učenike strukovnih škola te vojne novake. Cilj je ranim otkrivanjem zdravstvenih promjena spriječiti nesreće, dok se ujedno raspravlja o uvođenju obveznih sistematskih pregleda za sve građane. Poslovni


17.11.2025. (14:00)

Liste čekanja? Samo ako baš inzistirate

Kako je riječki urolog ukinuo liste čekanja: organizacija, odgovornost i manje nepotrebnih pretraga

Riječki urolog prim. dr. Maksim Valenčić tvrdi da se liste čekanja mogu znatno skratiti boljom organizacijom i jasnom odgovornošću. U KBC-u Rijeka, gdje je bio šef, ukinuo ih je uvođenjem sistematizacije, zapošljavanjem potrebnog broja liječnika te strožom kontrolom upućivanja na pretrage. Smatra da je više od 50% CT i MR pregleda nepotrebno te da liječnici često šalju pacijente „po inerciji“. Uveo je konzilije za svaku odluku, smanjio broj biopsija i redovito koordinirao s radiolozima. Rezultat: iste operacije, ali znatno manje pretraga i bez dugih čekanja. N1, Index

22.12.2023. (20:00)

Ipak rade na smanjenju lista čekanja

Nova odluka: Na preglede u privatne klinike o trošku HZZO-a

Upravno vijeće HZZO-a donijelo je odluku o ugovaranju dodatnih dijagnostičko-terapijskih postupaka radi smanjenja lista čekanja te kako bi pacijentima povećala dostupnost zdravstvene zaštite. Upravno vijeće prihvatilo je ponude najpovoljnijih ponuditelja za provođenje dijagnostičko-terapijskih postupaka te će ukupno biti ugovoreno oko 40.000 postupaka, priopćio je HZZO u petak. Nakon provedenog javnog natječaja i odluke HZZO-a, ugovorit će se s izabranim privatnim klinikama 12.426 ultrazvuka, 6498 ultrazvuka abdomena, 5800 postupaka magnetske rezonance i 5120 postupaka UZV/dopler arterija ili vena gornjih te donjih ekstremiteta. Danica

