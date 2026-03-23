Nema nerasta niti odrasta - samo rast
Zagreb dobio najbolji kreditni rejting u povijesti
Agencija Standard&Poor’s podigla je kreditni rejting Grada Zagreba na povijesnu razinu A-. U pet godina rejting je skočio za pet razina, nadmašivši rast državnog prosjeka. S&P ističe izvrsnu likvidnost, transparentno upravljanje i učinkovit nadzor gradskih poduzeća. Zahvaljujući stabilnim financijama i EU fondovima, Zagreb provodi ambiciozne investicije bez poskupljenja komunalija, vrtića i prijevoza, unatoč inflaciji. Uz najviše plaće u zemlji i udio od trećine nacionalnog BDP-a, agencija predviđa nastavak stabilnosti, pa čak i mogućnost daljnjeg rasta rejtinga uz nastavak odgovornog upravljanja dugom. Jutarnji, Index, N1