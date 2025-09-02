Zagreb i stanovanje: Studija otkriva kako se kroz desetljeća razvijao grad - bez prave strategije i s mnogim pogreškama - Monitor.hr
Kako je nastala urbana džungla

Zagreb i stanovanje: Studija otkriva kako se kroz desetljeća razvijao grad – bez prave strategije i s mnogim pogreškama

Studija „Zagreb – Studija stanovanja“ (2010.) detaljno analizira povijest i stanje stanovanja u gradu, upozoravajući na nedostatak strategije, lošu kvalitetu zgrada, administrativnu raspršenost i neusklađenost ponude s potrebama stanovnika. Prikazuje razvoj grada kroz četiri razdoblja, demografske obrasce i socijalne razlike, te naglašava važnost priuštivog stanovanja i planiranih naselja s infrastrukturom. Iako su preporuke jasne – cjelovita strategija, obnova, razvoj najma i „naselja s dušom“ – 15 godina kasnije mnogi problemi ostaju neriješeni. Studija podsjeća da stanovanje nije samo privatna stvar, nego javni interes. Zgradonačelnik


Novi asfalt, stari problemi

Savski most – kulturno dobro koje je propustom obnove degradirano i ne služi svojoj svrsi

Savski most, unatoč prenamjeni u pješački most prije četrdeset godina, ne služi svojoj svrsi. Nedavna obnova 2022. zadržala je prometnu strukturu, a nova ograda narušila je njegov status kulturnog dobra. Najveći dio mosta, umjesto pješacima, namijenjen je biciklistima. Građanske inicijative već godinama predlažu bolju organizaciju prostora, ali zbog propusta u obnovi i nedostatka ambicije nadležnih, mogućnosti za poboljšanje su ograničene. Most ima potencijal postati atraktivan javni prostor, ali kratkovidno planiranje to sprječava. Kažu na H-alteru.

Mjesto gdje tramvaji uvijek stignu, ali ideje nikad

Okretište na Savi: trg bez imena i oblik bez sadržaja

Savski trg kod Savskog mosta paradoksalan je prostor Zagreba: prometno čvorište s 20–25 tisuća dnevnih korisnika, ali bez identiteta i osnovne opreme. Iako povijesno ključno mjesto izlaska grada na rijeku, oblikovan je improvizacijom i privremenostima. Unatoč obnovama, nedostaju klupe, WC-i, pristup veslačima i uređena veza s rijekom. Arhitekti ga vide kao prostor golemih potencijala, ali i političke marginalnosti. Dok velike transformacije kasne, male privremene intervencije – terase, platforme, sadržaji na obali – mogle bi otvoriti viziju budućeg zagrebačkog trga na Savi. H-alter

Kad ti je glavni zahvat uz Savu – pogrešno nacrtana biciklistička staza

Prijedlozi za unapređenje Obale Savke Dabčević Kučar uz novi Greenway

Obala Savke Dabčević Kučar, najvažnije zagrebačko šetalište uz Savu, dobila je novi dio Greenwaya, ali bez šire vizije. Biciklistička staza postavljena je preblizu skulpturama, prostor je sužen, a asfaltiranje pod izlikom „eko“ rješenja upitne je vrijednosti. Autor upozorava da ovakav pristup propušta priliku za stvarno podizanje kvalitete prostora i predlaže niz malih, izvedivih zahvata: javni WC, više zelenila i hlada, signalizaciju, nastavak Aleje skulptura te sadržaje koji bi šetalište učinili življim i ugodnijim. Poanta: nije problem nedostatak novca, nego mašte i promišljanja, smatra Saša Šimpraga za H-alter.

Parking and Recreation

Novo zdanje u Klaićevoj: Sportski kompleks i najveća javna garaža u vlasništvu Grada Zagreba

Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na oko 26 milijuna eura. Financijska sredstva osigurat će Zagrebački holding. Haus donosi detalje. Planirana je izgradnja garaže na tri podzemne etaže, sa sveukupno 860 parkirališnih mjesta. Smještaj garaže predviđen je ispod postojećeg školskog igrališta, čime se prometna infrastruktura uklapa u urbani prostor bez narušavanja postojeće rekreacijske površine. Rekonstrukcijom igrališta i izgradnjom novog sportskog kompleksa, prostor će dobiti atletske staze, skakališta za skok u dalj i troskok, više trim staza i vanjskih vježbališta sa spravama, a tu će biti i igralište za rukomet, nogomet i košarku, kao i suvremeno dječje igralište.

Napokon grad po mjeri

Grad Zagreb napokon dobio suglasnost Ministarstva za izmjene i dopune GUP-a

Višemjesečno natezanje između Grada i Ministarstva okončano je usuglašenjem svih stavova, pa će Gradska skupština 11. rujna odlučivati o usvajanju. Gradonačelnik Tomašević tvrdi da se time zaustavlja urbanistički kaos i naglašava važnost zelenih površina i javne infrastrukture. Možemo ima većinu, pa je izglasavanje GUP-a sada gotovo formalnost. Index… Vrlo je važan i Prostorni plan koji ‘pokriva’ i područja isključena iz GUP-a. U Zagrebu se donosi radi ucrtavanja novih prometnica i širenja gradskih zona. Jedan zastupnik na sjednici Skupštine predbacio je Tomaševiću da se inicijativa pokreće bez nezaobilazne rasprave. Bauštela

Ako planiranje ne planiraš – dolazi ti betonska kataklizma

Donjogradski blokovi nisu građevinske parcele – već identitet Zagreba

Autorica Marina Pavković za Ideje upozorava da se donjogradski blokovi ne smiju tretirati kao slobodne parcele za novu stambenu gradnju, već kao integralni dio zagrebačkog urbanog identiteta. Preizgrađenost, poticana postojećim GUP-om, narušava kvalitetu života i uništava dvorišne zelene površine. Gradska vlast ima priliku implementirati zelenu agendu, ali bez ažuriranog GUP-a i zaustavljanja ad hoc dozvola – šteta se gomila. Donji grad nije gradilište, već urbani organizam koji traži planiranje s vizijom.

Sve što voli birokracija i bake

Paromlin postaje knjižnica: Zagreb ulaže 150 milijuna eura u kulturu, školstvo i zdravstvo

Gradska skupština Zagreba odobrila je 13 kapitalnih projekata vrijednih 150 milijuna eura, od čega 71 milijun dolazi iz EU fondova. Najveći je prenamjena Paromlina u Gradsku knjižnicu i kulturni centar (95 mil. €). Odobreni su i projekti gradnje i obnove škola, energetske obnove zdravstvenih i sportskih objekata te obnova Kina Europa. Poslovni

Kava za 2 eura, ali šetnja je besplatna

Zagreb je jedan od najjeftinijih gradova u Europi, kažu Britanci

Magazin Time Out uvrstio je Zagreb među najpovoljnije europske destinacije za putnike s ograničenim budžetom, uz gradove poput Tirane, Sofije i Sarajeva. Iako nije najjeftiniji po svemu — kava u centru stoji više od 2 eura — britanski novinar hvali pristupačan smještaj, cijene hrane i ugodne ulice za šetnju. Zagreb je predstavljen kao podcijenjeni dragulj, u sjeni Splita i Dubrovnika, ali idealan za one koji žele kvalitetan odmor bez bankrota. tportal

Porezna magija: kako uzeti više, a da ne izgleda tako

Zagrebački proračun buja, a da nitko ne zna koliko plaća

Građani Zagreba plaćaju sve veći porez na dohodak, iako stope nisu rasle – zahvaljujući skromnom povećanju osobnog odbitka i rastu plaća. U sjeni inflacije i rasta bruto mase, grad je bez dizanja poreznih stopa došao do 74% većih prihoda, a da većina radnika ni ne zna koliki porez uopće plaća. To političarima omogućuje da hvale stabilne financije, dok se „skriveno“ više uzima iz plaća. Viktor Viljevac za Ideje.

Od bolnice do horora, pa do školskih klupa – hrvatska verzija Hogwarts expressa

Propadao desetljećima, sad bi mogao odgajati tisuću klinaca: stari vojni kompleks u Vlaškoj postaje škola

Stara vojna bolnica u Vlaškoj, nekad središte zdravstvene skrbi, a potom ruševina i utočište beskućnika i narkomana, napokon bi mogla doživjeti obnovu – u njezinim zgradama planira se otvorenje škola za više od tisuću učenika. Kompleks datira iz 19. stoljeća, a kroz povijest je bio ključan za razvoj četvrti. Nakon desetljeća zapuštenosti, zgrada s bogatom i turbulentnom prošlošću ima priliku postati mjesto znanja i napretka, umjesto kriminala i propadanja. Dakle, nakon 23 godine političarskog planiranja, djelomičnog preuređenja i propadanja, palača horora u središtu Zagreba trebala bi postati centar glazbenih umjetnosti.  Index