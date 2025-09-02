Kako je nastala urbana džungla

Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na oko 26 milijuna eura. Financijska sredstva osigurat će Zagrebački holding. Haus donosi detalje. Planirana je izgradnja garaže na tri podzemne etaže, sa sveukupno 860 parkirališnih mjesta. Smještaj garaže predviđen je ispod postojećeg školskog igrališta, čime se prometna infrastruktura uklapa u urbani prostor bez narušavanja postojeće rekreacijske površine. Rekonstrukcijom igrališta i izgradnjom novog sportskog kompleksa, prostor će dobiti atletske staze, skakališta za skok u dalj i troskok, više trim staza i vanjskih vježbališta sa spravama, a tu će biti i igralište za rukomet, nogomet i košarku, kao i suvremeno dječje igralište.