Kako je nastala urbana džungla
Zagreb i stanovanje: Studija otkriva kako se kroz desetljeća razvijao grad – bez prave strategije i s mnogim pogreškama
Studija „Zagreb – Studija stanovanja“ (2010.) detaljno analizira povijest i stanje stanovanja u gradu, upozoravajući na nedostatak strategije, lošu kvalitetu zgrada, administrativnu raspršenost i neusklađenost ponude s potrebama stanovnika. Prikazuje razvoj grada kroz četiri razdoblja, demografske obrasce i socijalne razlike, te naglašava važnost priuštivog stanovanja i planiranih naselja s infrastrukturom. Iako su preporuke jasne – cjelovita strategija, obnova, razvoj najma i „naselja s dušom“ – 15 godina kasnije mnogi problemi ostaju neriješeni. Studija podsjeća da stanovanje nije samo privatna stvar, nego javni interes. Zgradonačelnik