Kako smo zatrpali vlastiti odraz u vodi
Obnova zaboravljenog bazena na Trgu Petra Krešimira IV predložena za iduću godinu
Trg Petra Krešimira IV, najvažniji zagrebački modernistički park, izgubio je važan element – plitki bazen u sklopu dječjeg igrališta, zatrpan zbog neodržavanja. Taj je bazen, dio izvornog autorskog rješenja i zaštićenog kulturnog dobra, imao prostornu, estetsku i pedagošku vrijednost. Platforma 1POSTOZAGRAD već godinama zagovara njegovu obnovu, a prijedlog je sada uvršten u Participativni budžet za 2026. Oživljavanje bazena ne bi zahtijevalo gradnju, već jednostavno otkopavanje, čime bi park povratio izgubljenu slojevitost, sklad i duh zagrebačke modernističke baštine. Saša Šimpraga u serijalu zagrebačkih urbanih punktova za H-alter