Ipak daleko od Harvarda

Za novi saziv raspoređeno je 11 271 milijuna kuna za razdoblje od 22. srpnja, konstituiranja Sabora, do kraja trećeg tromjesečja, te 14 628 milijuna kuna za četvrto tromjesečje. Za svakog zastupnika političkim strankama i nezavisnim zastupnicima raspoređuju se sredstva u iznosu od 72 438 kuna za razdoblje od 22. srpnja do 30. rujna 2020., odnosno od 94 015 kuna za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2020. , a za zastupnice 10 posto više od navedenih iznosa. Najviše proračunskog novca u novom sazivu pripalo je HDZ-u, 10,5 milijuna. SDP-u ide 5,9 milijuna kuna, Domovinskom pokretu Miroslava Škore 1,8 milijuna kuna, Mostu nezavisnih lista 1,3 milijuna kuna, platformi Možemo nešto manje od 850 000 kuna. HRT