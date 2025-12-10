Neslužbena himna: Ja živim vu malomu stanu
Zakon konačno otkriva stambene zadruge: model priuštivog stanovanja u kojem je zadruga vlasnik nekretnine
Novi Zakon o priuštivom stanovanju prvi put formalno definira stambene zadruge – neprofitni model u kojem građani zajednički sudjeluju u planiranju, financiranju i korištenju zgrade bez kupnje ili najma. Zadruga podiže kredit, upravlja objektom i prima nove članove, dok stanovi ostaju trajno neprofitni i u vlasništvu zadruge. Primjeri se razvijaju u Križevcima (obnova postojeće zgrade) i Puli (nova gradnja na gradskom zemljištu), a cilj je osigurati stabilno, priuštivo i zajednički upravljano stanovanje. tportal