Revolucija koja još traži bankomat
Zašto AI (još) ne zna naplatiti vlastitu pamet
Unatoč globalnom hypeu, tržište potrošačkog AI-ja lani je vrijedilo tek 12 milijardi dolara – koliko Netflix zaradi u tri mjeseca. Samo 3% korisnika plaća pretplatu, a većina alata nudi slične funkcionalnosti bez jasne vrijednosti. Konzultanti dodatno pogoršavaju sliku „premium omotima“ generičkih rješenja, dok tvrtke poput xAI-ja i Perplexityja bilježe milijunske gubitke. Stručnjaci upozoravaju: kratkoročno je AI loš biznis, ali dugoročno nužna investicija – pod uvjetom da prežive oni koji pronađu stvarnu, naplativu vrijednost. Netokracija