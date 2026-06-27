I njima treba godišnji

Prodaja je u zadnjih šest godina porasla za čak 10 puta. Najveći zamah daju Kina i Europa, ali i u Latinskoj Americi i drugim regijama prodaja stalno raste. Baterije za električne automobile postaju sve jeftinije i danas stoje tek četvrtinu cijene od prije deset godina. Dvije trećine električnih automobila u svijetu su tzv. Battery Electric Vehicle (BEV); oni voze isključivo na struju i pune se kabelom. Trećina su hibridna vozila. Ona uz električni pogon imaju i dodatni benzinski motor kao potporu na duljim relacijama. U Velikoj Britaniji je u svibnju 2026. oko 40 posto novih automobila bilo električno, u Njemačkoj 37 posto, a u Francuskoj 34 posto. Infrastruktura se i dalje širi, a sve je više brzih punionica. Neki modeli za 10 minuta se napune za relaciju od 800 km. DW