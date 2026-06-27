I njima treba godišnji
Zašto automobili ljeti gube snagu? Krivac je rjeđi zrak, a ne kvar
Baš kao i ljudi, automobili ljeti teže podnose temperaturne ekstreme. Iako motori ljeti brzo postižu radnu temperaturu, problem nastaje s efikasnošću i snagom. Za optimalan rad motora ključan je točan omjer zraka i goriva. Budući da je vrući zrak rjeđi od hladnog, motor ljeti usisava manje kisika. Zbog toga izgaranje u cilindrima nije optimalno, što dovodi do neizbježnog pada performansi. Kada se tome pribroji i rad klima-uređaja, gubitak snage postaje još primjetniji. Ipak, mjesta panici nema – to je potpuno normalno ponašanje svakog automobila po ljetnim vrućinama. Revija HAK