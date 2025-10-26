Ljubav po checklisti – kad srce postane Excel tablica
Zašto suvremeno dejtanje zapinje
Današnje veze opterećuje pretjerana potraga za partnerom koji savršeno odgovara listi kriterija. Mladi često pokušavaju kontrolirati neizvjesnost i izbjeći emocionalnu ranjivost, fokusirajući se na kompatibilnost, vrijednosti i ciljeve umjesto spontanosti i prisutnosti. Takav pristup smanjuje emotivnu povezanost, ignorira stil komunikacije i rješavanja sukoba, te vodi u perfekcionizam i emocionalnu distancu. Ljubav se danas gubi u procjenama, a ne u iskustvu zajedničkog rasta i stvarne bliskosti. Psihoterapeutkinja za tportal