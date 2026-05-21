Danas (10:00)

Taman prije posla i prve kave

Jutarnji seks: Prirodni eliksir za srce, mozak i imunitet

Jutarnja intimnost donosi brojne zdravstvene prednosti, tvrdi dr. Farzana Khan. Seksualno uzbuđenje ubrzava puls i snižava krvni tlak, čime se smanjuje rizik od srčanih bolesti, a kod muškaraca i od raka prostate. Budući da su razine hormona prirodno najviše ujutro, seks potiče lučenje oksitocina i dopamina, što učinkovito reducira stres i tjeskobu. Dodatno, povećana hormonalna aktivnost u hipokampusu dokazano poboljšava pamćenje i kognitivne funkcije. Naposljetku, ova ugodna navika potiče proizvodnju antitijela imunoglobulina (IgA), pružajući tijelu snažniju zaštitu od bakterija i bolesti te osiguravajući energičan i vedar početak dana. Jutarnji


06.05. (23:00)

Ljubav u doba skrolanja: Kad ti je palac brži od srca

Mladi previše razmišljaju, zato sve teže ulaze u veze

U vremenu društvenih mreža i aplikacija za upoznavanje, gdje se čini da su nam sve opcije na dohvat ruke, stvarni odnosi često ostaju nedostižni. I dok se često govori o strahu od odbijanja kao glavnom problemu, čini se da je stvar ipak nešto složenija. Psihologinja Željka Kamenov za Radio Sljeme kaže: Danas mlade generacije puno više razmišljaju o svemu pa i o upoznavanju. Previše razmišljaju. Onda ide ‘što ako ovo, što ako ono’, i već si deset koraka unaprijed, a nisi napravio ni prvi. Takav način razmišljanja, kaže, sprječava ljude da uopće pokušaju i tako propuštaju prilike prije nego što su ih i dobili. A tu je i ideja i slika u glavi kako stvari trebaju izgledati, nitko ne izgleda tako i nitko se ne smatra dovoljno dobrim. Problem je i osjećaj šire dostupnosti kroz društvene mreže i aplikacije. Tu je i manjak spontanosti.

24.01. (13:00)

Idemo u snoboke i po miraz, kao nekad

Mladi sve češće prepuštaju roditeljima Tinder i potragu za budućim partnerima

Sve više pripadnika generacije Z i milenijalaca dopušta roditeljima da im vode profile na aplikacijama za spojeve, piše The Wall Street Journal. Roditelji pregledavaju kandidate, započinju razgovore i procjenjuju tko je vrijedan upoznavanja, dok se djeca uključuju tek kasnije. Razlog je umor od površnog dejtanja i frustracija aplikacijama. Iako se roditeljski kriteriji često ne poklapaju s preferencijama djece, neki primjeri završili su uspješnim vezama. Stručnjaci upozoravaju da roditeljska pomoć može olakšati početak, ali granice moraju ostati jasne. Nacional

19.11.2025. (21:00)

Možda nije lijen, samo je digitalno osviješten

Generacija “AI ick”: kad korištenje ChatGPT-a postane razlog za prekid

Sve više ljudi, poput novinarke Alainae Demopoulos koja piše za The Guardian, razvija “AI ick” – odbojnost prema partnerima koji koriste ChatGPT i druge AI alate za svakodnevne odluke, od planiranja vjenčanja do biranja restorana. Kritičari tvrde da takva ovisnost o aplikacijama pokazuje lijenost, manjak kreativnosti i narušava autentičnu povezanost. Dio stručnjaka upozorava da će izbacivanje korisnika AI-ja iz ljubavne jednadžbe značajno suziti izbor partnera, dok drugi ističu da sve više ljudi pokušava aktivno ograničiti AI u vlastitom životu, videći ga kao prijetnju koncentraciji, emocijama i samostalnom mišljenju. Jutarnji

19.11.2025. (00:00)

Swipe desno za demografsku krizu

Globalni uspon samaca: kako digitalno doba mijenja ljubavne odnose

Sve veći broj ljudi živi kao samci, i to ne samo prema vlastitom izboru, već i zato što teško pronalaze partnere. Mladi rjeđe izlaze i kasnije stupaju u odnose, dok online upoznavanje povećava izbirljivost i stvara nerealna očekivanja. Posebno je vidljiv jaz između žena koje sve manje žele brak i muškaraca koji se osjećaju isključenima. Digitalizacija, ekonomski pritisci i društvene promjene slabe socijalne vještine i potiču izolaciju.

Trend već utječe na natalitet, tržište nekretnina i socijalne politike, a povezanost među ljudima postaje sve teže ostvariva. Na Forumu prenose članak The Economista i komentiraju ga: Teško je izvedivo istraživanje koje bi pokazalo je li to zapravo oduvijek bilo tako, samo su se žene iz raznih razloga udavale za muškarce koje uopće nisu željele. Jednako je toliko teško i doći do odgovora u kojoj je mjeri sve manje rođene djece posljedica sebičnosti ili čega već, a u kojoj mjeri nespremnost (strah ili nešto slično) na roditeljstvo u ovakvome društvu…

31.10.2025. (09:00)

Da se znaju red i prioriteti, i nema "nisi znao"

Hardballing: Trend iskrenosti u ljubavnim vezama

Umjesto igrica i dvosmislenosti, prakticira se otvoreno iznošenje vlastitih želja i granica. Nakon ere “ghostanja” i “situationshipa”, hardballing nudi emocionalni odmor i autentičnost, osobito među milenijalcima i generacijom Z. Ideja je jednostavna – znati što želiš i to jasno reći. Takav pristup ne samo da štedi vrijeme, već pokazuje samopoštovanje i privlači ljude koji cijene istu razinu emocionalne zrelosti. Journal

26.10.2025. (22:00)

Ljubav po checklisti – kad srce postane Excel tablica

Zašto suvremeno dejtanje zapinje

Današnje veze opterećuje pretjerana potraga za partnerom koji savršeno odgovara listi kriterija. Mladi često pokušavaju kontrolirati neizvjesnost i izbjeći emocionalnu ranjivost, fokusirajući se na kompatibilnost, vrijednosti i ciljeve umjesto spontanosti i prisutnosti. Takav pristup smanjuje emotivnu povezanost, ignorira stil komunikacije i rješavanja sukoba, te vodi u perfekcionizam i emocionalnu distancu. Ljubav se danas gubi u procjenama, a ne u iskustvu zajedničkog rasta i stvarne bliskosti. Psihoterapeutkinja za tportal

02.10.2025. (15:00)

Kvaliteta, a ne kvantiteta

Više seksa u vezama ne znači nužno više sreće

Istraživanja pokazuju da povećana učestalost seksa može biti povezana s većim zadovoljstvom i srećom u vezama, ali ne uvijek. Studije sugeriraju da umjerena razina (oko jednom tjedno) može koristiti vezama, no forsiranje češćih odnosa može smanjiti želju i zadovoljstvo. Ključ je u kvaliteti i emocionalnoj povezanosti, a ne u samoj brojci. Uz to, kulturni, društveni i osobni čimbenici snažno oblikuju odnos između seksa i sreće. Ukratko, više seksa može pomoći nekima, ali nije univerzalni recept za sretniji život. Psychology Today

27.09.2025. (10:44)

Generacija Z otkrila što je najjači afrodizijak: pogled pali više od dodira, intimniji je od poljupca

01.08.2025. (20:00)

Kad bi slike mogle pričati, Mona Lisa bi možda namignula

Kratka povijest ljubavi izvan ormara

Leonardo da Vinci, car Hadrijan, Oscar Wilde i mnogi drugi slavili su ljubav izvan okvira društvenih normi – ali često pod prijetnjom progona. Od grčke „pedagoške“ nježnosti i renesansnih učenika do viktorijanske zatvorske kazne, odnos prema istospolnoj ljubavi oscilirao je između prihvaćanja i spaljivanja. Povjesničar Dino Heiker podsjeća da ni „treći spol“ nije nova pojava – od Tahitija do Indije postoji stoljećima. Povijest pokazuje: kvir osobe uvijek su postojale, voljele i ostavile trag – samo im je društvo redovito kompliciralo život. DW

21.06.2025. (13:00)

Kad ljubav ne zna brojati – osim kad mjeri centimetre

Visoki muškarci, visoki ulozi: kako centimetri utječu na ljubav i samopouzdanje

Studija nizozemskih psihologa pokazuje da žene češće preferiraju više muškarce, dok muškarci nisu toliko osjetljivi na visinu partnerica. Iako parovi često završe slične visine, žene su zadovoljnije kad su znatno niže, a muškarci kad su tek malo viši. Vjeruje se da viši ljudi imaju veću samouvjerenost i sreću, dok niži, osobito muškarci, pokazuju nezadovoljstvo visinom. No, sve je to relativno – visinske preferencije nisu univerzalne, a osobine karaktera na kraju ipak nadvisuju centimetre. Psychology Today