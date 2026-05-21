Taman prije posla i prve kave

Jutarnji seks: Prirodni eliksir za srce, mozak i imunitet
Jutarnja intimnost donosi brojne zdravstvene prednosti, tvrdi dr. Farzana Khan. Seksualno uzbuđenje ubrzava puls i snižava krvni tlak, čime se smanjuje rizik od srčanih bolesti, a kod muškaraca i od raka prostate. Budući da su razine hormona prirodno najviše ujutro, seks potiče lučenje oksitocina i dopamina, što učinkovito reducira stres i tjeskobu. Dodatno, povećana hormonalna aktivnost u hipokampusu dokazano poboljšava pamćenje i kognitivne funkcije. Naposljetku, ova ugodna navika potiče proizvodnju antitijela imunoglobulina (IgA), pružajući tijelu snažniju zaštitu od bakterija i bolesti te osiguravajući energičan i vedar početak dana. Jutarnji