Možda nije lijen, samo je digitalno osviješten
Generacija “AI ick”: kad korištenje ChatGPT-a postane razlog za prekid
Sve više ljudi, poput novinarke Alainae Demopoulos koja piše za The Guardian, razvija “AI ick” – odbojnost prema partnerima koji koriste ChatGPT i druge AI alate za svakodnevne odluke, od planiranja vjenčanja do biranja restorana. Kritičari tvrde da takva ovisnost o aplikacijama pokazuje lijenost, manjak kreativnosti i narušava autentičnu povezanost. Dio stručnjaka upozorava da će izbacivanje korisnika AI-ja iz ljubavne jednadžbe značajno suziti izbor partnera, dok drugi ističu da sve više ljudi pokušava aktivno ograničiti AI u vlastitom životu, videći ga kao prijetnju koncentraciji, emocijama i samostalnom mišljenju. Jutarnji