Više seksa u vezama ne znači nužno više sreće - Monitor.hr
Danas (13:00)

Kvaliteta, a ne kvantiteta

Više seksa u vezama ne znači nužno više sreće

Istraživanja pokazuju da povećana učestalost seksa može biti povezana s većim zadovoljstvom i srećom u vezama, ali ne uvijek. Studije sugeriraju da umjerena razina (oko jednom tjedno) može koristiti vezama, no forsiranje češćih odnosa može smanjiti želju i zadovoljstvo. Ključ je u kvaliteti i emocionalnoj povezanosti, a ne u samoj brojci. Uz to, kulturni, društveni i osobni čimbenici snažno oblikuju odnos između seksa i sreće. Ukratko, više seksa može pomoći nekima, ali nije univerzalni recept za sretniji život. Psychology Today


Slične vijesti

Subota (08:44)

Generacija Z otkrila što je najjači afrodizijak: pogled pali više od dodira, intimniji je od poljupca

01.08. (20:00)

Kad bi slike mogle pričati, Mona Lisa bi možda namignula

Kratka povijest ljubavi izvan ormara

Leonardo da Vinci, car Hadrijan, Oscar Wilde i mnogi drugi slavili su ljubav izvan okvira društvenih normi – ali često pod prijetnjom progona. Od grčke „pedagoške“ nježnosti i renesansnih učenika do viktorijanske zatvorske kazne, odnos prema istospolnoj ljubavi oscilirao je između prihvaćanja i spaljivanja. Povjesničar Dino Heiker podsjeća da ni „treći spol“ nije nova pojava – od Tahitija do Indije postoji stoljećima. Povijest pokazuje: kvir osobe uvijek su postojale, voljele i ostavile trag – samo im je društvo redovito kompliciralo život. DW

21.06. (13:00)

Kad ljubav ne zna brojati – osim kad mjeri centimetre

Visoki muškarci, visoki ulozi: kako centimetri utječu na ljubav i samopouzdanje

Studija nizozemskih psihologa pokazuje da žene češće preferiraju više muškarce, dok muškarci nisu toliko osjetljivi na visinu partnerica. Iako parovi često završe slične visine, žene su zadovoljnije kad su znatno niže, a muškarci kad su tek malo viši. Vjeruje se da viši ljudi imaju veću samouvjerenost i sreću, dok niži, osobito muškarci, pokazuju nezadovoljstvo visinom. No, sve je to relativno – visinske preferencije nisu univerzalne, a osobine karaktera na kraju ipak nadvisuju centimetre. Psychology Today

14.05. (20:00)

Kakav je, takav je, da i možda dlakav je, ščepaj ga, ne daj ga...

Četiri stvari koje partneri rade samo kada su istinski zaljubljeni, prema studijama

Kad je muškarac stvarno zaljubljen, pokazuje to djelima: dosljedan je u ponašanju, ispunjava obećanja i otvoren je u komunikaciji, trudi se impresionirati partnericu sitnicama i iznenađenjima, iskreno dijeli emocije i ranjivost, te pamti detalje iz njezina života. Ne mora ti svaki dan reći “volim te” – ali ako zna da ti je limun Fanta draža od naranče, velika je šansa da si mu broj jedan. Index

27.04. (00:00)

Jer tko se mazi, taj se pazi (i ljubi duže)

Nije seks ono što veze čini duljima i čvršćima, nego ono što slijedi nakon

Istraživanja pokazuju da nježnost nakon seksa—poput maženja, ljubljenja i grljenja—ima veći utjecaj na dugoročno zadovoljstvo u vezi nego sam orgazam. Taj tzv. sexual afterglow jača emocionalnu povezanost, smanjuje stres i čak poboljšava zdravlje. Dugotrajna toplina nakon seksa, a ne njegova vrhunac, ključ je za sretnije partnere i kvalitetnije veze. Ukratko, ako želiš ljubav koja traje, zadrži partnera u zagrljaju – ne u potrazi za daljinskim. Psychology Today

23.04. (12:00)

Ljubav u doba umjetne inteligencije

Sve je više AI portala koji nude ne samo “prijateljstvo” nego i “ljubavne” odnose, a i takvih “zaljubljenih” je sve više

Već milijuni korisnika diljem svijeta koristi companion-appove poput Replike, Kindroida ili Character.AI. U razgovoru s tim “zaljubljenim” korisnicima, novinari njemačkog javnog servisa ARD su našli samo takve koji tvrde kako imaju “sretnu vezu” s umjetnom ljubavi. Nijednog od njih ne smeta što se njihove veze temelje samo na tekstovima i telefoniranju, niti im smeta što u tim vezama nema sučeljavanja. Naprotiv: neprestano potvrđivanje i izostanak neslaganja je baš ono što im se najviše dopada. Romantični odnosi s AI chatbotovima često su vođeni maštom, a ne usamljenosti. Studija medijske psihologinje Jessice Szczuke pokazuje kako korisnici često traže bezuvjetnu, “programiranu” ljubav, što tvrtke iskorištavaju za profit. No, ovakve veze mogu biti opasne – zabilježeni su i slučajevi samoubojstava. AI partneri mogu podržavati štetne ponašanja i ekstremističke stavove, a zakonska regulativa kaska. Dok se čeka nadzor i pravna rješenja, sve je u rukama korisnika – i algoritama koji ih “vole”. DW

25.02. (21:00)

Više nema simpatija iz školskih klupa

U Hrvatskoj se 16% mladih parova upoznalo preko Interneta

Najčešći način upoznavanja u Hrvatskoj za generacije rođene između 1971. i 1980. godine su izlasci u kafiće, noćne klubove i diskoteke, no kod mlađih je generacija ta navika u padu. S druge strane, upoznavanje preko Interneta višestruko je poraslo u posljednje vrijeme. Među rođenima između 1991. i 1995. godine gotovo svaki deseti par upoznao se preko Interneta. Parovi u Hrvatskoj i dalje se često upoznaju preko prijatelja (22%). U Finskoj i UK online su već najčešći ili jedan od najčešćih načina upoznavanja. Bug

25.02. (08:00)

Što je sljedeće, jednorog na biciklu?

Muškarci (ipak) žele stabilne veze, a sve više žena želi mlađe partnere

Nova studija otkriva da su stabilne veze psihički važnije muškarcima nego ženama, jer im partnerice često jedine pružaju emocionalnu podršku. Muškarci su romantičniji, više pate nakon prekida i imaju veće zdravstvene koristi od veze. U međuvremenu, drugo istraživanje ruši mit da samo muškarci biraju mlađe partnere – žene na spojevima radije daju šansu mlađim muškarcima, iako u ozbiljnim vezama često završavaju sa starijima. Možda je vrijeme da preispitamo stare ljubavne klišeje – ili barem provjerimo kako nam stoje ružičaste naočale. DW

20.02. (09:00)

Nema više rupčića, sad se swipea

Ljubav u doba dating aplikacija: Teže je odrediti granice između veze i prijateljstva

Današnji “dating” više nije jasno definiran – nekad su se parovi upoznavali uživo, razvijali emocionalnu bliskost, a danas odnosi često počinju online i tjelesna bliskost može doći prije emocija. Nema više jasnih signala ni pravila tko prvi prilazi. Pojavljuju se “situationshipi” – nedefinirani odnosi koji mogu voditi u usamljenost. Društvene mreže nameću nerealna očekivanja o vezama, a produženo obrazovanje i nesigurna financijska situacija pomiču potragu za ozbiljnim partnerom. I dok su “crvene zastavice” korisne, ponekad se izbirljivost pretjerano usmjeri na nebitne sitnice. HRT… dotaknuli se toga na Monitorovom forumu.

07.01. (00:00)

A neki misle da je film 'Her' s Phoenixom iz 2013. SF...

Milijuni se okreću AI surogatima za prijateljstvo i veze, to je rastući trend uz usamljenost

Već dugo stručnjaci za mentalno zdravlje upozoravaju da je depresija ključni zdravstveni problem ovog stoljeća. U novije vrijeme pokušava se razjasniti veza između usamljenosti i depresije. Sociolozi još od sedamdesetih godina 20. stoljeća upozoravaju kako rast individualizma prati raspadanje društvenih zajednica i veza, a problem se počeo pojačavati u posljednjih nekoliko desetljeća. Trenutačni strah od AI alata jest taj da će nam oni ukrasti poslove. No, već dulje vrijeme oni nam kradu intimnost, jer se milijuni okreću AI surogatima za prijateljstvo i veze. To se događa istodobno s krizom rastuće usamljenosti i opadanjem popularnosti aplikacija za upoznavanje, kažu na Mreži.