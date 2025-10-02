Kvaliteta, a ne kvantiteta
Više seksa u vezama ne znači nužno više sreće
Istraživanja pokazuju da povećana učestalost seksa može biti povezana s većim zadovoljstvom i srećom u vezama, ali ne uvijek. Studije sugeriraju da umjerena razina (oko jednom tjedno) može koristiti vezama, no forsiranje češćih odnosa može smanjiti želju i zadovoljstvo. Ključ je u kvaliteti i emocionalnoj povezanosti, a ne u samoj brojci. Uz to, kulturni, društveni i osobni čimbenici snažno oblikuju odnos između seksa i sreće. Ukratko, više seksa može pomoći nekima, ali nije univerzalni recept za sretniji život. Psychology Today