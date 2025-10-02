Kvaliteta, a ne kvantiteta

Već milijuni korisnika diljem svijeta koristi companion-appove poput Replike, Kindroida ili Character.AI. U razgovoru s tim “zaljubljenim” korisnicima, novinari njemačkog javnog servisa ARD su našli samo takve koji tvrde kako imaju “sretnu vezu” s umjetnom ljubavi. Nijednog od njih ne smeta što se njihove veze temelje samo na tekstovima i telefoniranju, niti im smeta što u tim vezama nema sučeljavanja. Naprotiv: neprestano potvrđivanje i izostanak neslaganja je baš ono što im se najviše dopada. Romantični odnosi s AI chatbotovima često su vođeni maštom, a ne usamljenosti. Studija medijske psihologinje Jessice Szczuke pokazuje kako korisnici često traže bezuvjetnu, “programiranu” ljubav, što tvrtke iskorištavaju za profit. No, ovakve veze mogu biti opasne – zabilježeni su i slučajevi samoubojstava. AI partneri mogu podržavati štetne ponašanja i ekstremističke stavove, a zakonska regulativa kaska. Dok se čeka nadzor i pravna rješenja, sve je u rukama korisnika – i algoritama koji ih “vole”. DW