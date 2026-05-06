Ljubav u doba skrolanja: Kad ti je palac brži od srca
Mladi previše razmišljaju, zato sve teže ulaze u veze
U vremenu društvenih mreža i aplikacija za upoznavanje, gdje se čini da su nam sve opcije na dohvat ruke, stvarni odnosi često ostaju nedostižni. I dok se često govori o strahu od odbijanja kao glavnom problemu, čini se da je stvar ipak nešto složenija. Psihologinja Željka Kamenov za Radio Sljeme kaže: Danas mlade generacije puno više razmišljaju o svemu pa i o upoznavanju. Previše razmišljaju. Onda ide ‘što ako ovo, što ako ono’, i već si deset koraka unaprijed, a nisi napravio ni prvi. Takav način razmišljanja, kaže, sprječava ljude da uopće pokušaju i tako propuštaju prilike prije nego što su ih i dobili. A tu je i ideja i slika u glavi kako stvari trebaju izgledati, nitko ne izgleda tako i nitko se ne smatra dovoljno dobrim. Problem je i osjećaj šire dostupnosti kroz društvene mreže i aplikacije. Tu je i manjak spontanosti.