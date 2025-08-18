Dečki, ako je uvijek standing ovation – možda nije prava premijera

Ne znam hoću li moći prenijeti što se sve dogodilo otkako sam kao mala djevojčica, odjevena u odraslu 50-godišnjakinju ženu, došla pred vrata seksualnog terapeuta i tražila pomoć. Da mi je terapeutkinja rekla prije šest mjeseci da ću doživjeti orgazam, ne bih joj baš vjerovala, točnije i nisam joj baš vjerovala, ali sam odlučila dati joj (sebi) šansu. Nikada mi nije rekla da ću doživjeti svoj dugo traženi vrhunac, ali je rekla – bit će to sve dobro, riješit ćemo mi to… Ta energija i taj odnos s njom bila je jedna od ključnih stvari koje su me dovele do ovoga gdje sam sad. Dugo sam godina u braku, imam predivnog muža, imamo redovit i zanimljiv seksualni život, osim što ja ne sudjelujem u tom životu do kraja. I kako su mi svi stručnjaci rekli, a vi možda pogađate, odgovor na moja pitanja nije se nalazio u mojim jajnicima, nego u glavi. Priču o prihvaćanju svog vlastitog tijela i rada na samopouzdanju u krevetu donosi tportal.