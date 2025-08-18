Zašto žene fejkaju orgazme: između performansa i tišine - Monitor.hr
Danas (16:00)

Dečki, ako je uvijek standing ovation – možda nije prava premijera

Zašto žene fejkaju orgazme: između performansa i tišine

Istraživanja pokazuju da čak 59% žena barem jednom glumi orgazam. Razlozi su različiti: pritisak pornografskih i kulturnih očekivanja, želja da zaštite partnerov ego, izbjegavanje neugodne komunikacije ili jednostavno – da seks brže završi. No dugoročno, glumljenje može narušiti povjerenje i spriječiti iskrenu intimnost. Ponekad “fake it ‘till you make it” funkcionira, ali u vezama je otvoren razgovor učinkovitiji put do stvarnog zadovoljstva. Psychology Today


Slične vijesti

27.12.2023. (12:00)

Da mi je postići barem jedan

Vrste ženskih orgazama: Postoji ih najmanje 10, a jedan se može postići i vježbanjem

Oko 10 do 15 posto žena prema istraživanjima nikada nije doživjelo orgazam, dok 81,6 posto njih ne može postići orgazam samo penetracijom. Iako se orgazam obično povezuje samo sa spolnim organima, žene ga mogu postići i stimulacijom ostalih dijelova tijela. Ne postoji samo jedan način za doživjeti klimaks jer svačije je tijelo drukčije. No ovi su sigurni: klitoralni, vaginalni, orgazam G-točke, analni, cervikalni, bradavični, kombinirani, koregazam (događa se tijekom vježbanja), squirting, a on se može dogoditi i u snu. N1

17.10.2023. (15:00)

Uvijek postoji nada

Kako sam pronašla svoj O? Svjedočanstvo žene koja je tek u svojim 50-ima doživjela prvi orgazam

Ne znam hoću li moći prenijeti što se sve dogodilo otkako sam kao mala djevojčica, odjevena u odraslu 50-godišnjakinju ženu, došla pred vrata seksualnog terapeuta i tražila pomoć. Da mi je terapeutkinja rekla prije šest mjeseci da ću doživjeti orgazam, ne bih joj baš vjerovala, točnije i nisam joj baš vjerovala, ali sam odlučila dati joj (sebi) šansu. Nikada mi nije rekla da ću doživjeti svoj dugo traženi vrhunac, ali je rekla – bit će to sve dobro, riješit ćemo mi to… Ta energija i taj odnos s njom bila je jedna od ključnih stvari koje su me dovele do ovoga gdje sam sad. Dugo sam godina u braku, imam predivnog muža, imamo redovit i zanimljiv seksualni život, osim što ja ne sudjelujem u tom životu do kraja. I kako su mi svi stručnjaci rekli, a vi možda pogađate, odgovor na moja pitanja nije se nalazio u mojim jajnicima, nego u glavi. Priču o prihvaćanju svog vlastitog tijela i rada na samopouzdanju u krevetu donosi tportal.

21.06.2023. (21:00)

Kad se sve zbroji i oduzme...

Došli su do matematičke formule za postizanje orgazma kod muškaraca

Matematički modeli sve se više uvode u mnoge aspekte ljudske svakodnevice, pa tako i za ovu mnogima škakljivu tematiku. Proveli su istraživanje nad muškarcima koji su se upustili u seksualne aktivnosti, bilo sami ili s partnericama, i to pomoću magnetne rezonance. Model ne objašnjava samo orgazme tijekom seksa i masturbacije, već i koliko se putem teorije pogrešaka može predvidjeti vjerojatnost mokrih snova. Glavni zaključak istraživanja je da se teže stiže do vrhunca ukoliko se u cijeli proces uđe s previše uzbuđenja. Slično je u procesu za ženske orgazme, no za izradu njihovog modela trebat će više rada. IFL Science

15.02.2020. (18:30)

On već zaspao

Ženama treba 13,41 minuta da dožive orgazam

Ženama treba između 12,76 do 14,06 minuta da dožive orgazam, barem prema istraživanju u kojem je sudjelvalo njih 645, heteroseksualki, u 30-ima, u monogamnim vezama. Istraživanje je pokazalo da je vaginalni seks rijetko zaslužan za orgazam jer samo 31,4% žena ga je tako postiglo, većini je trebalo nešto dodatno kako bi postigle orgazam, a tu se uključuje ljubljenje, lagano grickanje i dodirivanje drugih dijelova tijela.

 

15.05.2018. (13:41)

Žene obratite pažnju, s ovim tehnikama možete doživjeti višestruke orgazme

15.04.2018. (14:02)

(Ako niste znali) trećina žena može doživjeti orgazam samo stimulacijom bradavica ne dirajući pritom ništa ‘tamo dolje’, kaže dr. Kristi Funk

29.01.2018. (21:30)

Teorije velikog praska

Svrha orgazma je da žena ostane u ležećem položaju?

Znamo kojoj svrsi služi muški orgazam, no i dalje vrlo malo toga znamo o ženskom orgazmu. Neke od teorija: žene koriste orgazam kao nesvjestan način testiranja partnerovih genetskih predispozicija, pa biraju onoga s kojim je osjećaj najjači. Tu je i teza kako orgazam služi za izazivanje umora kod žene, pri čemu će ona ostati u horizontalnom položaju i tako spriječiti izlijevanje sperme, piše Jutarnji. Engadget piše o tome kako je orgazam pretvoren u umjetnost, ovdje su savjeti za duži orgazam, a tu je i popis neobičnih podražaja koji mogu izazvati orgazam.

07.11.2017. (21:41)

Postoji 11 vrsta orgazama kod žena – kako ih postići

21.10.2017. (13:30)

When Harry met Sally

66% žena stenje tijekom seksa kako bi ubrzale partnera

Znanstvenici sa Sveučilišta Lancashire istraživali su zašto žene stenju tijekom orgazma, to se inače naziva “kopulatorna vokalizacija”. U studiji su ispitali 71 ženu u dobi od 18 do 48 godina i otkrili kako većina njih proizvodi zvukove u krevetu, no ne nužno dok doživljavaju orgazam. Umjesto toga, 66 njih je priznalo kako stenju da ubrzaju partnerov orgazam, dok 87 posto žena to čini da se osjećaju više seksi i samopouzdanije. Express