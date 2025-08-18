Dečki, ako je uvijek standing ovation – možda nije prava premijera
Zašto žene fejkaju orgazme: između performansa i tišine
Istraživanja pokazuju da čak 59% žena barem jednom glumi orgazam. Razlozi su različiti: pritisak pornografskih i kulturnih očekivanja, želja da zaštite partnerov ego, izbjegavanje neugodne komunikacije ili jednostavno – da seks brže završi. No dugoročno, glumljenje može narušiti povjerenje i spriječiti iskrenu intimnost. Ponekad “fake it ‘till you make it” funkcionira, ali u vezama je otvoren razgovor učinkovitiji put do stvarnog zadovoljstva. Psychology Today