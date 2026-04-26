Dašak stvarnih životnih drama

Završen 22. ZagrebDox: Slavili iranska poezija i slovenska planina
Glavnu nagradu, Veliki pečat, osvojio je iranski film Lisica pod ružičastim Mjesecom te slovenska Planina se neće pomaknuti. Poljska autorica Natalija Koniarz briljirala je s filmom Srebro, osvojivši i Mali pečat i posebno priznanje. Uz brojne nagrade u kategorijama kratkog metra i mladih autora, direktor Nenad Puhovski dodijelio je Počasni pečat Christianu Freiju. Umjesto festivalskog glamura, Nenad Puhovski je istaknuo važnost tišine i promišljanja o teškim globalnim temama koje je tijekom tjedan dana prikazalo 112 dokumentaraca. HRT