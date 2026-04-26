Dašak stvarnih životnih drama

Kolika je u eri jačanja diktatura i desnice, da ne kažemo fašizacije, u svijetu i Evropi važnost snimanja filmova koji donose suprotne poruke, kao i festivala na kojima ih se prikazuje? Smatrate li da film i danas ima važnu društvenu ulogu u formiranju mišljenja ljudi kao što je imao nekada?

Dokumentarni film uvijek je, izravno ili neizravno, uronjen u stvarnost, a ona je ovakva kakvu ste opisali. Stoga se može reći da barem polovica filmova iz ovogodišnjeg programa izravno tematizira pojave koje spominjete. Naravno, dokumentarni film ih ne može riješiti, ponekad čak ni u potpunosti opisati, ali nakon što ih pogledamo, više ne možemo reći – nismo znali. A to danas nije malo. Umjetnički direktor i osnivač ZagrebDoxa Nenad Puhovski za Novosti.