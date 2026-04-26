Dašak stvarnih životnih drama

Danas (14:00)

Završen 22. ZagrebDox: Slavili iranska poezija i slovenska planina

Glavnu nagradu, Veliki pečat, osvojio je iranski film Lisica pod ružičastim Mjesecom te slovenska Planina se neće pomaknuti. Poljska autorica Natalija Koniarz briljirala je s filmom Srebro, osvojivši i Mali pečat i posebno priznanje. Uz brojne nagrade u kategorijama kratkog metra i mladih autora, direktor Nenad Puhovski dodijelio je Počasni pečat Christianu Freiju. Umjesto festivalskog glamura, Nenad Puhovski je istaknuo važnost tišine i promišljanja o teškim globalnim temama koje je tijekom tjedan dana prikazalo 112 dokumentaraca. HRT


18.04. (23:00)

Povratak otpora na veliko platno: ZagrebDox razotkriva društvene patologije kroz objektiv istine

Kolika je u eri jačanja diktatura i desnice, da ne kažemo fašizacije, u svijetu i Evropi važnost snimanja filmova koji donose suprotne poruke, kao i festivala na kojima ih se prikazuje? Smatrate li da film i danas ima važnu društvenu ulogu u formiranju mišljenja ljudi kao što je imao nekada?

Dokumentarni film uvijek je, izravno ili neizravno, uronjen u stvarnost, a ona je ovakva kakvu ste opisali. Stoga se može reći da barem polovica filmova iz ovogodišnjeg programa izravno tematizira pojave koje spominjete. Naravno, dokumentarni film ih ne može riješiti, ponekad čak ni u potpunosti opisati, ali nakon što ih pogledamo, više ne možemo reći – nismo znali. A to danas nije malo. Umjetnički direktor i osnivač ZagrebDoxa Nenad Puhovski za Novosti.

18.04. (01:00)

U nedjelju kreće ZagrebDox: 112 filmova, besplatni paneli i svjetski dokumentarci

Novi ZagrebDox u kinima Kaptol Boutiquea donosi 112 filmova i bogat popratni program. Uz filmska ostvarenja, naglasak je na edukaciji kroz ZagrebDox Pro i diskurzivni program DoXXL u Dokukinu KIC. Posjetitelje očekuju masterclassovi velikana poput Christiana Freia te paneli o gorućim temama: od cenzure i lažnih vijesti do ekologije i rodne ravnopravnosti. Kroz nova međunarodna partnerstva s festivalima poput onih u Lisabonu i Ji.hlavi, Zagreb dodatno utvrđuje poziciju važnog dokumentarističkog središta. Svi govorni programi održavaju se na engleskom jeziku, a ulaz na njih je besplatan. HRT

09.04. (10:00)

ZagrebDox u znaku AI-ja, ratova i ljudskih sudbina

Ovogodišnji, 22. ZagrebDox otvara se 19. travnja filmom Sintetičko suosjećanje Marca Isaacsa, koji istražuje granice umjetne inteligencije. Umjetnički direktor Nenad Puhovski najavio je bogat program od 112 filmova u 16 cjelina, odabranih među dvije tisuće prijava. Međunarodna i regionalna konkurencija fokusiraju se na goruće teme: od ratova u Ukrajini i traumatičnih migracija do položaja žena i ekoloških kriza. Festival, koji je dio prestižnih asocijacija poput Cannes Docs, nudi hibridne dokumentarce, osobne ispovijesti i socijalno angažirane priče, a zatvara se filmom o ekološkim posljedicama rata, “Divia”. Program traje do 26. travnja u Kaptol Boutique Cinema. Link na službene stranice. HRT

29.03. (14:00)

22. ZagrebDox: Otpor, majstori i canneski sjaj

Od 19. do 26. travnja u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema održava se 22. ZagrebDox. Festival donosi stotinjak filmova, uključujući radove velikana poput Wernera Herzoga, Victora Kossakovskog i Tsai Ming-lianga u sekciji Majstori Doxa. Poseban naglasak stavljen je na novu cjelinu Dox otpora, koja tematizira aktivizam i borbu za prava, te na domaće naslove iz produkcije Factuma. Veliko međunarodno priznanje stiglo je ulaskom festivala u prestižnu mrežu Cannes Docs, čime Zagreb potvrđuje status globalno relevantnog središta dokumentaristike uz potporu Grada Zagreba i HAVC-a. tportal

20.03. (20:00)

ZagrebDox slavi 22. izdanje uz stotinu filmova i globalna priznanja

ZagrebDox u svoje 22. izdanje (19. – 26. travnja) ulazi s golemim prestižom: prošlogodišnji pobjednik, film Gospodin Nitko protiv Putina, u međuvremenu je osvojio Oscara i BAFTU. Festival prikazuje stotinjak naslova odabranih među 2000 prijava, uz bogat popratni program poput Foto Doxa i Audio Doxa. Međunarodnim žirijem predsjeda upravo oskarovac David Borenstein, uz Christiana Freia i Olivera Sertića. Osim projekcija, industrijski program Slow Pitch pod vodstvom vrhunskih stručnjaka nastavlja razvijati nove talente, potvrđujući ZagrebDox kao ključno mjesto za prepoznavanje priča koje mijenjaju svijet. HRT 

06.04.2025. (11:00)

Završio ZagrebDox: Gospodin Nitko, tatine lekcije i nafta kao valuta

Na 21. ZagrebDoxu glavne nagrade odnijeli su Gospodin Nitko protiv Putina i Lekcije mog tate. Žiriji su hvalili hrabrost, intimu i umjetničku inovativnost filmova. Nagrađeni su i naslovi o sirijskoj nafti, sibirskim nomadima, palestinskim novinarima te poeziji otpora iz Sudana. Festival je ponovno pokazao da dokumentarci nisu dosadna lektira, već emotivne bombe s porukom i stilom. tportal

05.04.2025. (22:00)

Mirotvorac: Jezivi dokumentarac o ubojstvu Reihl-Kira i slavonskog mira

Ovaj dokumentarni film prikazuje – a sve nas koji smo bili živi u Hrvatskoj 1991. podsjeća – kakve su bile okolnosti u kojima se dogodilo nešto što bi u normalnim uvjetima bilo nezamislivo. Šef policije ubijen je pred gomilom svjedoka, na ulazu u naseljeno mjesto, usred dana i to zato što se zalagao za mir. Bilo je i običnog, ljudskog straha, a ne samo političkog interesa u tom tadašnjem raspoloženju koje je htjelo rat, koje je žudjelo za sukobom i sa svojim sugrađanima u onom bezumnom kopanju po rodoslovlju i prozivanju zbog babe Srpkinje ili prezimena istočnog porijekla. Premda nema jasnih odgovora o tome je li ubojstvo naređeno ili individualni čin, ono što ovaj film tako dobro, ali i tako neugodno opisuje, upravo je ta atmosfera, zbog koje nije bilo ni potrebno ništa naređivati. Atmosfera zbog koje je bilo jasno da će se takvo što prije ili kasnije dogoditi. Zrinka Pavlić za tportal

04.04.2025. (14:00)

Mirotvorac: Film koji otkriva moguću pozadinu ubojstva Josipa Reihla-Kira

U srpnju će se navršiti točno 34 godine otkako je iz zasjede ubijen bivši načelnik osječke policije Josip Tvrtko Reihl-Kir. Iako je njegov ubojica nakon političko-pravosudne peripetije osuđen, mnoge okolnosti njegove smrti i dandanas su nerazjašnjene. Klupko su pokušali otpetljati novinari Drago Hedl i Hrvoje Zovko te redatelj i scenarist Ivan Ramljak u dokumentarcu ‘Mirotvorac’. Devedeset posto vizualnih materijala je s HRT-a. O Reihlu-Kiru se previše javno ne govori, a redatelj Ramljak misli da je to zato što je lakše indoktrinirati klince mržnjom tako da ih odvedeš u okviru školskog programa u Vukovar nego da im u okviru istog tog programa govoriš o nekakvom čovjeku koji se zalagao za mir, suživot i dobre odnose. tportal donosi zanimljiv razgovor s redateljem, koji je otkrio neke ne toliko poznate detalje.

30.03.2025. (21:00)

Nenad Puhovski o novom izdanju ZagrebDoxa: Festival kao “prozor u svijet”

Izborom filmova ove godine pokušavamo pokazati da se veliki problem s kojim se danas globalno suočavamo i koji prijeti trećim svjetskim ratom može pokušati razbiti na niz manjih problema s kojima se možemo i trebamo uhvatiti ukoštac na osobnoj, lokalnoj, nacionalnoj i drugim razinama, kaže osnivač i umjetnički direktor festivala ZagrebDox za Novosti: Drugim riječima, umjesto da se samo bavimo globalnom ekologijom, Trumpom, Putinom i čime već, mi se prije svega bavimo ljudima, njihovim problemima i onime što možemo napraviti, pa su i filmovi otvaranja odabrani na osnovu tog kriterija. ZagrebDox kreće danas i traje sve do 6. travnja.

26.03.2025. (12:00)

ZagrebDox – gdje stvarnost ima bolji scenarij od fikcije

Međunarodni festival dokumentarnog filma ZagrebDox održava se od 30. ožujka do 6. travnja u Kaptol Boutique kinima. Factum predstavlja tri filma, uključujući Mirotvorca Ivana Ramljaka o Josipu Reihlu Kiru te Naći ću te Justine Matov. Green Dox donosi Ja sam rijeka, rijeka je ja i Ljude od plastike. U Teen Dox programu ističu se Tko ako ne mi i Projekt Nika. Nagrade dodjeljuju stručni žiriji, a najbolji Teen Dox film biraju učenici 1. gimnazije. Ravno do dna