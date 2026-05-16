Nešto između radio drame i podcasta

ZagrebDox je od prošle godine uveo novu programsku kategoriju – Audio Dox. Dok su se audio dokumentarci na prethodnom izdanju mogli slušati na festivalskoj stranici ili u predvorju Kaptol Boutique kina, za 21. izdanje program je preseljen u kinodvorane. Za razliku od klasičnog, u audio dokumentarcu priča se gradi isključivo kroz glas, zvuk i atmosferu. Primjer toga je rad “Lomeći mrak” Hane Veček, u kojem 23 autorice progovaraju o filmovima Larsa von Triera. Ovaj audioformat pokazuje da osobna svjedočanstva o teškim temama i umjetnosti, iako bez slike, uspješno postaju kolektivni i duboko emotivni medij za probavljanje trauma. Kulturpunkt