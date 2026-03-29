Stvarnost je ipak bolja od TikToka

Ovaj dokumentarni film prikazuje – a sve nas koji smo bili živi u Hrvatskoj 1991. podsjeća – kakve su bile okolnosti u kojima se dogodilo nešto što bi u normalnim uvjetima bilo nezamislivo. Šef policije ubijen je pred gomilom svjedoka, na ulazu u naseljeno mjesto, usred dana i to zato što se zalagao za mir. Bilo je i običnog, ljudskog straha, a ne samo političkog interesa u tom tadašnjem raspoloženju koje je htjelo rat, koje je žudjelo za sukobom i sa svojim sugrađanima u onom bezumnom kopanju po rodoslovlju i prozivanju zbog babe Srpkinje ili prezimena istočnog porijekla. Premda nema jasnih odgovora o tome je li ubojstvo naređeno ili individualni čin, ono što ovaj film tako dobro, ali i tako neugodno opisuje, upravo je ta atmosfera, zbog koje nije bilo ni potrebno ništa naređivati. Atmosfera zbog koje je bilo jasno da će se takvo što prije ili kasnije dogoditi. Zrinka Pavlić za tportal