Stvarnost je ipak bolja od TikToka

22. ZagrebDox: Otpor, majstori i canneski sjaj

Od 19. do 26. travnja u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema održava se 22. ZagrebDox. Festival donosi stotinjak filmova, uključujući radove velikana poput Wernera Herzoga, Victora Kossakovskog i Tsai Ming-lianga u sekciji Majstori Doxa. Poseban naglasak stavljen je na novu cjelinu Dox otpora, koja tematizira aktivizam i borbu za prava, te na domaće naslove iz produkcije Factuma. Veliko međunarodno priznanje stiglo je ulaskom festivala u prestižnu mrežu Cannes Docs, čime Zagreb potvrđuje status globalno relevantnog središta dokumentaristike uz potporu Grada Zagreba i HAVC-a. tportal


20.03. (19:00)

Od Velikog pečata do Oscara: Brže nego što kažeš "dox"

ZagrebDox slavi 22. izdanje uz stotinu filmova i globalna priznanja

ZagrebDox u svoje 22. izdanje (19. – 26. travnja) ulazi s golemim prestižom: prošlogodišnji pobjednik, film Gospodin Nitko protiv Putina, u međuvremenu je osvojio Oscara i BAFTU. Festival prikazuje stotinjak naslova odabranih među 2000 prijava, uz bogat popratni program poput Foto Doxa i Audio Doxa. Međunarodnim žirijem predsjeda upravo oskarovac David Borenstein, uz Christiana Freia i Olivera Sertića. Osim projekcija, industrijski program Slow Pitch pod vodstvom vrhunskih stručnjaka nastavlja razvijati nove talente, potvrđujući ZagrebDox kao ključno mjesto za prepoznavanje priča koje mijenjaju svijet. HRT 

06.04.2025. (11:00)

Dokumentarci koji diraju srce, živce i geopolitičke živote

Završio ZagrebDox: Gospodin Nitko, tatine lekcije i nafta kao valuta

Na 21. ZagrebDoxu glavne nagrade odnijeli su Gospodin Nitko protiv Putina i Lekcije mog tate. Žiriji su hvalili hrabrost, intimu i umjetničku inovativnost filmova. Nagrađeni su i naslovi o sirijskoj nafti, sibirskim nomadima, palestinskim novinarima te poeziji otpora iz Sudana. Festival je ponovno pokazao da dokumentarci nisu dosadna lektira, već emotivne bombe s porukom i stilom. tportal

05.04.2025. (22:00)

Niti nakon 34 godine nema mira

Mirotvorac: Jezivi dokumentarac o ubojstvu Reihl-Kira i slavonskog mira

Ovaj dokumentarni film prikazuje – a sve nas koji smo bili živi u Hrvatskoj 1991. podsjeća – kakve su bile okolnosti u kojima se dogodilo nešto što bi u normalnim uvjetima bilo nezamislivo. Šef policije ubijen je pred gomilom svjedoka, na ulazu u naseljeno mjesto, usred dana i to zato što se zalagao za mir. Bilo je i običnog, ljudskog straha, a ne samo političkog interesa u tom tadašnjem raspoloženju koje je htjelo rat, koje je žudjelo za sukobom i sa svojim sugrađanima u onom bezumnom kopanju po rodoslovlju i prozivanju zbog babe Srpkinje ili prezimena istočnog porijekla. Premda nema jasnih odgovora o tome je li ubojstvo naređeno ili individualni čin, ono što ovaj film tako dobro, ali i tako neugodno opisuje, upravo je ta atmosfera, zbog koje nije bilo ni potrebno ništa naređivati. Atmosfera zbog koje je bilo jasno da će se takvo što prije ili kasnije dogoditi. Zrinka Pavlić za tportal

04.04.2025. (14:00)

Čovjek o kojem se šuti

Mirotvorac: Film koji otkriva moguću pozadinu ubojstva Josipa Reihla-Kira

U srpnju će se navršiti točno 34 godine otkako je iz zasjede ubijen bivši načelnik osječke policije Josip Tvrtko Reihl-Kir. Iako je njegov ubojica nakon političko-pravosudne peripetije osuđen, mnoge okolnosti njegove smrti i dandanas su nerazjašnjene. Klupko su pokušali otpetljati novinari Drago Hedl i Hrvoje Zovko te redatelj i scenarist Ivan Ramljak u dokumentarcu ‘Mirotvorac’. Devedeset posto vizualnih materijala je s HRT-a. O Reihlu-Kiru se previše javno ne govori, a redatelj Ramljak misli da je to zato što je lakše indoktrinirati klince mržnjom tako da ih odvedeš u okviru školskog programa u Vukovar nego da im u okviru istog tog programa govoriš o nekakvom čovjeku koji se zalagao za mir, suživot i dobre odnose. tportal donosi zanimljiv razgovor s redateljem, koji je otkrio neke ne toliko poznate detalje.

30.03.2025. (21:00)

Nenad Puhovski o novom izdanju ZagrebDoxa: Festival kao “prozor u svijet”

Izborom filmova ove godine pokušavamo pokazati da se veliki problem s kojim se danas globalno suočavamo i koji prijeti trećim svjetskim ratom može pokušati razbiti na niz manjih problema s kojima se možemo i trebamo uhvatiti ukoštac na osobnoj, lokalnoj, nacionalnoj i drugim razinama, kaže osnivač i umjetnički direktor festivala ZagrebDox za Novosti: Drugim riječima, umjesto da se samo bavimo globalnom ekologijom, Trumpom, Putinom i čime već, mi se prije svega bavimo ljudima, njihovim problemima i onime što možemo napraviti, pa su i filmovi otvaranja odabrani na osnovu tog kriterija. ZagrebDox kreće danas i traje sve do 6. travnja.

26.03.2025. (12:00)

ZagrebDox – gdje stvarnost ima bolji scenarij od fikcije

Međunarodni festival dokumentarnog filma ZagrebDox održava se od 30. ožujka do 6. travnja u Kaptol Boutique kinima. Factum predstavlja tri filma, uključujući Mirotvorca Ivana Ramljaka o Josipu Reihlu Kiru te Naći ću te Justine Matov. Green Dox donosi Ja sam rijeka, rijeka je ja i Ljude od plastike. U Teen Dox programu ističu se Tko ako ne mi i Projekt Nika. Nagrade dodjeljuju stručni žiriji, a najbolji Teen Dox film biraju učenici 1. gimnazije. Ravno do dna

13.03.2025. (08:00)

Zagrebdox 2025: Dokumentarci koji (ne) ostavljaju mjesta za raspravu

Ovogodišji ZagrebDox donosi filmski presjek kontroverzi, biografskih priča i globalnih problema kroz tri ključna programa: Kontroverzni Dox, Biografski Dox i Stanje stvari. Od razotkrivanja radnih uvjeta u korporacijama, preko političkih i društvenih borbi, do osobnih previranja, ovogodišnji dokumentarci bez zadrške seciraju svijet u kojem živimo. Festival traje od 30. ožujka do 6. travnja u Kaptol Boutique Cinema, a detalji su dostupni na službenim stranicama. tportal

20.02.2025. (00:00)

ZagrebDox 2025: Uskoro još jedno izdanje festivala za one koji vole stvarnost na velikom platnu

Najveći regionalni festival dokumentarnog filma, održat će se od 31. ožujka do 6. travnja u kinu Kaptol Boutique. Ove godine donosi stotinjak pomno odabranih filmova, brojne premijere te novi program Audio Dox posvećen radioreportažama. ZagrebDox Pro radionice fokusiraju se na slow pitch koncept i etička pitanja umjetne inteligencije. Među premijerama je i “Crveni tobogan” Nebojše Slijepčevića. tportal

21.04.2024. (22:00)

Dokumentarac ‘Joan Baez: I Am a Noise’ iliti slava i traume folk kraljice

Biografija folk zvijezde koja je uspjeh postigla u mladosti, a zatim u rekordnom roku pjevala uz bok Dr. Martinu Lutheru Kingu mlađem dok je držao svoj slavni govor “I Have a Dream” u Washingtonu i bila partnerica budućega nobelovca Boba Dylana u trenucima kad je prelazio iz folk redova zauvijek promijeniti lice rock and rolla. Naravno, Dylan je neizostavni dio priče o Baezovoj i ona mu je uvijek ostala privržena (i danas joj zid u kući krasi njegov golemi portret) i priznat će da joj je “slomio srce” prije nego ga je slava natjerala da počne skrivati svoju “osobu” kako bi valjda sačuvao razum. Slava je bitna tema ovog filma, ona će u mladoj Joanie probuditi ideju da može postati drugi Ghandi, zaustaviti ratove i promijeniti svijet, što će i pokušati učiniti u revolucionarnom power couple braku s novinarom Davidom Harrisom, ocem njezinog sina Gabriela kojeg u današnje vrijeme susrećemo u pomirbi s majkom u čijem bendu svira na turneji. Ravno do dna o još jednoj preporuci s upravo završenog ovogodišnjeg ZagrebDoxa.

21.04.2024. (19:00)

Proglašeni pobjednički filmovi jubilarnog, dvadesetog izdanja ZagrebDoxa

Publika je imala priliku pogledati čak 102 filmska ostvarenja u dvanaest programa, a za službenu festivalsku nagradu Veliki pečat natjecalo se devetnaest filmova u Međunarodnoj, odnosno dvadeset i jedan film u Regionalnoj konkurenciji. U Regionalnoj konkurenciji Veliki pečat otišao je filmu KIX Dávida Mikulána i Bálinta Révésza. Veliki pečat dobio je film Četiri kćeri, autora Kaouthera Bena Hanijea. Mali pečat za najbolji kratki film osvojio je film Lucije Brkić, U tranzitu. Posebno priznanje dodijeljeno je filmu Dječak Vladimira Loginova. Nagrada Movies That Matter, za ostvarenje koje na najbolji način promiče ljudska prava pripala je filmu Blago kraljevstva Dahomey, redateljice Matti Diop. Posebno priznanje osvojio je film Potpuno povjerenje, redateljice Jialing Zhang. Posebno priznanje mladog žirija osvojio je film Grand Prize Anje Koprivšek.