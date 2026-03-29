Stvarnost je ipak bolja od TikToka

22. ZagrebDox: Otpor, majstori i canneski sjaj
Od 19. do 26. travnja u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema održava se 22. ZagrebDox. Festival donosi stotinjak filmova, uključujući radove velikana poput Wernera Herzoga, Victora Kossakovskog i Tsai Ming-lianga u sekciji Majstori Doxa. Poseban naglasak stavljen je na novu cjelinu Dox otpora, koja tematizira aktivizam i borbu za prava, te na domaće naslove iz produkcije Factuma. Veliko međunarodno priznanje stiglo je ulaskom festivala u prestižnu mrežu Cannes Docs, čime Zagreb potvrđuje status globalno relevantnog središta dokumentaristike uz potporu Grada Zagreba i HAVC-a. tportal