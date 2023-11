Ekspozicija, kontrast i nešto malo boje

Robert Gojević, umjetnički je fotograf koji se proslavio svojim fotografijama koje snima i izrađuje fotografskom tehnikom koja datira iz polovice 19. stoljeća. Gojevića smo podrobnije upoznali upravo preko njegovih portreta – serije fotografija hrvatskih književnika, glumaca, dizajnera, kolega fotografa izrađenih u tehnici ambrotipije. Ti portreti posebno su upečatljivi jer kontrasti na snimci intenzivni su i snažno dolaze do izražaja. Svaka fotografija zahtjeva dobru pripremu, sam proces njezine izrade dugotrajan je i zahtjevan. Ovaj fotografski majstor sam “mućka” tekućinu potrebnu za nastavak ovakvih fotografija a snima arhivskim aparatima, starim više od 100 godina. Ciklus svojih zagrebačkih fotografija nazvao je “Stari Zagreb – grad koji nestaje”. “Nastojim fotografirati one dijelove grada koji nepovratno nestaju. To su stare kuće, stepenice, poneka ograda, sve ono što ima neku patinu”, kaže Gojević. Jutarnji