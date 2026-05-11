Vodič kroz Photoskop: Besplatni interaktivni simulator za buduće majstore fotografije - Monitor.hr
Danas (11:00)

Naučite fotkati bez fotkanja

Vodič kroz Photoskop: Besplatni interaktivni simulator za buduće majstore fotografije

Photoskop je interaktivni edukativni alat namijenjen početnicima u fotografiji koji žele svladati osnove rada s DSLR i mirrorless fotoaparatima. Stranica nudi vizualno atraktivan simulator koji korisnicima omogućuje mijenjanje postavki poput otvora blende, brzine zatvarača i ISO vrijednosti, uz trenutni prikaz utjecaja tih promjena na fotografiju. Kroz jednostavna objašnjenja i praktične primjere, stranica demistificira tehničke pojmove i pomaže u razumijevanju ekspozicije i dubinske oštrine. Idealna je za sve koji žele učiti kroz eksperimentiranje u sigurnom, virtualnom okruženju prije nego što krenu s pravim snimanjem.


Slične vijesti

Prekjučer (08:00)

Zvjezdane staze: Ekstremno izdanje

Fotografski pothvat na 4000 metara: Uhvaćen trostruki nebeski luk

Fotografkinja Angel Fux ostvarila je nemoguće na vrhu Dent d’Hérens (4171 m) u Alpama, na granici Italije i Švicarske. Uz pomoć helikoptera, planinskih vodiča i opreme za preživljavanje na -28°C, provela je noć na litici kako bi snimila rijedak fenomen: istovremeni zimski i ljetni luk Mliječne staze. Unatoč smrzavanju elektronike i opasnim snježnim strehama, trud se isplatio. Uz planirana dva luka, snimila je i treći – Gegenschein (protusjaj), rijetko vidljivu sunčevu svjetlost koja se odbija od svemirske prašine. Rezultat je veličanstvena panorama koja spaja vrhunski alpinizam i astrofotografiju. PetaPixel

28.04. (13:00)

Kako svijet vide ptice

Od norveške magle do islandske lave: Proglašeni najbolji kadrovi DJI SkyPixela

DJI je proglasio pobjednike jubilarnog 11. SkyPixel natječaja, koji je privukao nevjerojatnih 95.000 radova iz cijelog svijeta. Glavnu nagradu za najbolju fotografiju osvojio je Filip Hrebenda iz Slovačke za djelo “The Gate”, snimljenim dronom Mavic 3 Pro iznad maglovitih norveških vrhova. Uz nagradni fond od gotovo 200.000 dolara, istaknute su i fotografije “Carpet Fields” (Turska) te “Smoking Skull” (Island). Natjecanje potvrđuje dominaciju zračne i ručne stabilizacijske tehnologije u modernom vizualnom pripovijedanju, spajajući ekstremne lokacije s vrhunskom preciznošću DJI uređaja. PetaPixel

18.04. (21:00)

I samo su zvijezde granica...

Astrofotografija za početnike: Vodič za one koji misle da je Mliječna staza naziv za čokoladicu

Želite li fascinantne fotke noćnog neba, zaboravite na skupu opremu dok ne savladate osnove. Legendarni Matt Suess poručuje: ključ je u strpljenju i tehnici, a ne u pustom trošenju novca. PetaPixel:

Brzi savjeti za start:

  • Pronađite fokus: Koristite Live View, zumirajte najsjajniju zvijezdu i ručno je izoštrite dok ne postane sitna točka. Obavezan je manual fokus (MF)
  • Pravilo 500: Podijelite 500 s fokalnom duljinom objektiva kako biste izbjegli mutne “crtice” umjesto zvijezda.
  • Vjerujte histogramu: Ekran laže u mraku; histogram je jedina istina o ekspoziciji.
  • Slojevita odjeća: Noć je hladnija nego što mislite – obucite se kao da idete na Arktik.

Na Forumu također ima entuzijasta…

03.04. (20:00)

Življe od digitalije

Shorpy: Arhiv starih fotografija visoke rezolucije

Shorpy nije obična arhiva; to je digitalni muzej koji povijest čisti od zaborava i mutnih piksela. Stranica nudi tisuće fotografija visoke rezolucije iz 19. i 20. stoljeća, digitaliziranih s originalnih staklenih negativa. Ono što Shorpy čini fascinantnim je nevjerojatna oštrina detalja. Dok zumirate ulice New Yorka iz 1900-ih, možete pročitati cijene na natpisima dućana ili proučavati izraze lica prolaznika koji nisu ni slutili da će ih netko promatrati stoljeće kasnije. To je raj za ljubitelje povijesti i vizualne detektive koji žele osjetiti teksturu života prohujalih vremena u punom sjaju.

03.04. (00:00)

AI zamišlja bolju prošlost

Restauracija fotografija uz pomoć AI: Tehnologija ubija autentičnost

Smatra autor na portalu PetaPixel. Kroz iskustvo iz firentinskog instituta Opificio delle Pietre Dure kritizira modernu upotrebu AI alata (poput ON1 Restore AI) u obradi starih fotografija. Dok talijanski stručnjaci zagovaraju konzervaciju – zaštitu zatečenog stanja bez dodavanja stranih elemenata — AI procese vidi kao nasilnu restauraciju. Problem leži u tome što AI ne “vraća” detalje, već ih izmišlja i umeće, čime nepovratno mijenja identitet osoba i povijesnu istinu. Zaključuje da tehnologija, bez obzira na kvalitetu, djeluje kao “tupi instrument” koji brisanjem nesavršenosti zapravo uništava dušu i autentičnost izvornog djela.

31.03. (14:00)

Sve što je naizgled ružno je možda i lijepo

Estetika otpora: Groteska, camp i subverzija normi u programu “Off godina”

Program „Off godina“ festivala Organ Vida istražio je subverzivni potencijal groteske, campa i estetike ružnoće kao alata za kritiku društvenih normi. Kroz fotografije Emme Sarpaniemi, performans Laime Jaunzeme i film Amalije Ulman, autori/ce preispituju patrijarhalne ideale i konzumerističku kulturu. Umjesto pukog estetskog kontrasta ljepoti, ove prakse koriste „ružno“ i bizarno za artikulaciju potisnutih identiteta i trauma. Projekt potvrđuje da izlazak iz okvira „dobrog ukusa“ otvara prostor za autentičnije, nefiltrirane oblike izražavanja, pretvarajući rubna područja društva u plodno tlo za umjetničko istraživanje i otpor konvencionalnosti. Kulturpunkt

28.03. (13:00)

Mladi, nemojte nas razočarati (opet)

Generacija Z u ovogodišnjem fokusu Magnum Photos

Agencija Magnum Photos 2026. godine pokreće projekt Magnum Chronicles: GenZ, moderan nastavak ambicioznog pothvata Roberta Cape iz 1951. godine. Dok je originalni projekt dokumentirao poslijeratnu mladež (“Generation X”), novi rad istražuje digitalne domoroce u više od 10 zemalja, uključujući Tajvan, Libanon i Brazil. Fotografi kroz portrete i prilagođene upitnike bilježe strahove od klimatskih promjena, nepovjerenje u institucije i osobne snove mladih. Cilj je očuvati tradiciju neovisnog dokumentarizma i dati glas onima koji će naslijediti posljedice današnjih globalnih kriza. Publikacija izlazi u ljeto 2026. Magnum Photos

27.03. (12:00)

Dobro im svjetlo

Fotografi Dražen Tirić i Željko Car dobitnici Nagrade Tošo Dabac

Povjerenstvo Fotokluba Zagreb je odlučilo da su dobitnici prestižne Nagrade Tošo Dabac za 2025. godinu fotografi Dražen Tirić i Željko Car.

  • Dražen Tirić (Bjelovar): Član Fotokluba Zagreb, poznat po brojnim nagradama i međunarodnim izložbama (London, Seul, Uppsala). Priredio je sedam samostalnih izložbi. Ima i Instagram

  • Željko Car (Đurđevac): Istaknuti umjetnički fotograf s titulom EFIAP. Sudjelovao je na više od 400 izložbi diljem svijeta, osvojivši čak 280 nagrada. Dobitnik je nagrade za životno djelo Grada Đurđevca.

Oba autora značajno doprinose promociji fotografske umjetnosti, a detalji o svečanoj dodjeli bit će objavljeni naknadno. Komentiraju na Forumu.

27.03. (08:00)

Red letenja: Prvi razred za glodavce

Austrijski fotograf pobjednik izbora publike za najbolju wildlife fotografiju

Austrijanac Josef Stefan osvojio je prestižnu nagradu Nuveen People’s Choice 2026. u sklopu natječaja za najboljeg fotografa divljine. Njegova pobjednička fotografija, naslovljena “Leteći glodavac”, snimljena je u Španjolskoj nakon dvotjednog promatranja risova. Prikazuje mladog risa koji se u igri poigrava plijenom bacajući ga u zrak. U konkurenciji od preko 60.000 radova, publika je među finalistima posebno pohvalila još četiri rada: prizore flaminga uz dalekovode, polarne medvjedice s mladuncima, medvjedića na cesti te dramatičan kadar jelena s odrubljenom glavom suparnika. Pobjednički radovi bit će izloženi u londonskom Natural History Museumu do srpnja. PetaPixel