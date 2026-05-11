Naučite fotkati bez fotkanja
Vodič kroz Photoskop: Besplatni interaktivni simulator za buduće majstore fotografije
Photoskop je interaktivni edukativni alat namijenjen početnicima u fotografiji koji žele svladati osnove rada s DSLR i mirrorless fotoaparatima. Stranica nudi vizualno atraktivan simulator koji korisnicima omogućuje mijenjanje postavki poput otvora blende, brzine zatvarača i ISO vrijednosti, uz trenutni prikaz utjecaja tih promjena na fotografiju. Kroz jednostavna objašnjenja i praktične primjere, stranica demistificira tehničke pojmove i pomaže u razumijevanju ekspozicije i dubinske oštrine. Idealna je za sve koji žele učiti kroz eksperimentiranje u sigurnom, virtualnom okruženju prije nego što krenu s pravim snimanjem.