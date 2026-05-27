Kako je zapravo nastala kultna fotka "Ručak na čeličnoj gredi"? Odgovor pokušava dati nova knjiga
Danas (22:00)

Najopasnija pauza za ručak na svijetu

Nova knjiga Lunch on a Beam autorice Christine Roussel bavi se misterijem iza legendarne fotografije iz 1932. godine, koja prikazuje 11 radnika na čeličnoj gredi tijekom gradnje Rockefellerova centra. Iako je slika svjetski poznata, autorstvo je i dalje upitno jer zapisi nisu preživjeli. Poznato je da su tog dana na lokaciji bila tri fotografa (Ebbets, Kelley i Leftwich), a obitelj Charlesa Ebbetsa jedina tvrdi da je on autor. Knjiga kroz arhivsku građu istražuje opasne uvjete rada, društveni kontekst Velike depresije i marketinšku kampanju koja je stvorila ovaj simbol New Yorka. PetaPixel


11.05. (13:00)

Naučite fotkati bez fotkanja

Vodič kroz Photoskop: Besplatni interaktivni simulator za buduće majstore fotografije

Photoskop je interaktivni edukativni alat namijenjen početnicima u fotografiji koji žele svladati osnove rada s DSLR i mirrorless fotoaparatima. Stranica nudi vizualno atraktivan simulator koji korisnicima omogućuje mijenjanje postavki poput otvora blende, brzine zatvarača i ISO vrijednosti, uz trenutni prikaz utjecaja tih promjena na fotografiju. Kroz jednostavna objašnjenja i praktične primjere, stranica demistificira tehničke pojmove i pomaže u razumijevanju ekspozicije i dubinske oštrine. Idealna je za sve koji žele učiti kroz eksperimentiranje u sigurnom, virtualnom okruženju prije nego što krenu s pravim snimanjem.

09.05. (10:00)

Zvjezdane staze: Ekstremno izdanje

Fotografski pothvat na 4000 metara: Uhvaćen trostruki nebeski luk

Fotografkinja Angel Fux ostvarila je nemoguće na vrhu Dent d’Hérens (4171 m) u Alpama, na granici Italije i Švicarske. Uz pomoć helikoptera, planinskih vodiča i opreme za preživljavanje na -28°C, provela je noć na litici kako bi snimila rijedak fenomen: istovremeni zimski i ljetni luk Mliječne staze. Unatoč smrzavanju elektronike i opasnim snježnim strehama, trud se isplatio. Uz planirana dva luka, snimila je i treći – Gegenschein (protusjaj), rijetko vidljivu sunčevu svjetlost koja se odbija od svemirske prašine. Rezultat je veličanstvena panorama koja spaja vrhunski alpinizam i astrofotografiju. PetaPixel

28.04. (13:00)

Kako svijet vide ptice

Od norveške magle do islandske lave: Proglašeni najbolji kadrovi DJI SkyPixela

DJI je proglasio pobjednike jubilarnog 11. SkyPixel natječaja, koji je privukao nevjerojatnih 95.000 radova iz cijelog svijeta. Glavnu nagradu za najbolju fotografiju osvojio je Filip Hrebenda iz Slovačke za djelo “The Gate”, snimljenim dronom Mavic 3 Pro iznad maglovitih norveških vrhova. Uz nagradni fond od gotovo 200.000 dolara, istaknute su i fotografije “Carpet Fields” (Turska) te “Smoking Skull” (Island). Natjecanje potvrđuje dominaciju zračne i ručne stabilizacijske tehnologije u modernom vizualnom pripovijedanju, spajajući ekstremne lokacije s vrhunskom preciznošću DJI uređaja. PetaPixel

18.04. (21:00)

I samo su zvijezde granica...

Astrofotografija za početnike: Vodič za one koji misle da je Mliječna staza naziv za čokoladicu

Želite li fascinantne fotke noćnog neba, zaboravite na skupu opremu dok ne savladate osnove. Legendarni Matt Suess poručuje: ključ je u strpljenju i tehnici, a ne u pustom trošenju novca. PetaPixel:

Brzi savjeti za start:

  • Pronađite fokus: Koristite Live View, zumirajte najsjajniju zvijezdu i ručno je izoštrite dok ne postane sitna točka. Obavezan je manual fokus (MF)
  • Pravilo 500: Podijelite 500 s fokalnom duljinom objektiva kako biste izbjegli mutne “crtice” umjesto zvijezda.
  • Vjerujte histogramu: Ekran laže u mraku; histogram je jedina istina o ekspoziciji.
  • Slojevita odjeća: Noć je hladnija nego što mislite – obucite se kao da idete na Arktik.

Na Forumu također ima entuzijasta…

03.04. (20:00)

Življe od digitalije

Shorpy: Arhiv starih fotografija visoke rezolucije

Shorpy nije obična arhiva; to je digitalni muzej koji povijest čisti od zaborava i mutnih piksela. Stranica nudi tisuće fotografija visoke rezolucije iz 19. i 20. stoljeća, digitaliziranih s originalnih staklenih negativa. Ono što Shorpy čini fascinantnim je nevjerojatna oštrina detalja. Dok zumirate ulice New Yorka iz 1900-ih, možete pročitati cijene na natpisima dućana ili proučavati izraze lica prolaznika koji nisu ni slutili da će ih netko promatrati stoljeće kasnije. To je raj za ljubitelje povijesti i vizualne detektive koji žele osjetiti teksturu života prohujalih vremena u punom sjaju.

03.04. (00:00)

AI zamišlja bolju prošlost

Restauracija fotografija uz pomoć AI: Tehnologija ubija autentičnost

Smatra autor na portalu PetaPixel. Kroz iskustvo iz firentinskog instituta Opificio delle Pietre Dure kritizira modernu upotrebu AI alata (poput ON1 Restore AI) u obradi starih fotografija. Dok talijanski stručnjaci zagovaraju konzervaciju – zaštitu zatečenog stanja bez dodavanja stranih elemenata — AI procese vidi kao nasilnu restauraciju. Problem leži u tome što AI ne “vraća” detalje, već ih izmišlja i umeće, čime nepovratno mijenja identitet osoba i povijesnu istinu. Zaključuje da tehnologija, bez obzira na kvalitetu, djeluje kao “tupi instrument” koji brisanjem nesavršenosti zapravo uništava dušu i autentičnost izvornog djela.

31.03. (14:00)

Sve što je naizgled ružno je možda i lijepo

Estetika otpora: Groteska, camp i subverzija normi u programu “Off godina”

Program „Off godina“ festivala Organ Vida istražio je subverzivni potencijal groteske, campa i estetike ružnoće kao alata za kritiku društvenih normi. Kroz fotografije Emme Sarpaniemi, performans Laime Jaunzeme i film Amalije Ulman, autori/ce preispituju patrijarhalne ideale i konzumerističku kulturu. Umjesto pukog estetskog kontrasta ljepoti, ove prakse koriste „ružno“ i bizarno za artikulaciju potisnutih identiteta i trauma. Projekt potvrđuje da izlazak iz okvira „dobrog ukusa“ otvara prostor za autentičnije, nefiltrirane oblike izražavanja, pretvarajući rubna područja društva u plodno tlo za umjetničko istraživanje i otpor konvencionalnosti. Kulturpunkt