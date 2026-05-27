Najopasnija pauza za ručak na svijetu
Kako je zapravo nastala kultna fotka “Ručak na čeličnoj gredi”? Odgovor pokušava dati nova knjiga
Nova knjiga Lunch on a Beam autorice Christine Roussel bavi se misterijem iza legendarne fotografije iz 1932. godine, koja prikazuje 11 radnika na čeličnoj gredi tijekom gradnje Rockefellerova centra. Iako je slika svjetski poznata, autorstvo je i dalje upitno jer zapisi nisu preživjeli. Poznato je da su tog dana na lokaciji bila tri fotografa (Ebbets, Kelley i Leftwich), a obitelj Charlesa Ebbetsa jedina tvrdi da je on autor. Knjiga kroz arhivsku građu istražuje opasne uvjete rada, društveni kontekst Velike depresije i marketinšku kampanju koja je stvorila ovaj simbol New Yorka. PetaPixel