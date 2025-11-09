Žene u Hrvatskoj žive dulje, uče više i rade više — ali i dalje zarađuju manje - Monitor.hr
Žene predvode u životu i obrazovanju, muškarci u novčaniku

Žene u Hrvatskoj žive dulje, uče više i rade više — ali i dalje zarađuju manje

Prema publikaciji DZS-a Hrvatska u brojkama 2025., žene čine 51,3 posto stanovništva i u prosjeku su tri godine starije od muškaraca. Očekivano žive 81,9 godina, gotovo šest više od muškaraca. Iako se broj zaposlenih žena povećao za 2,8 posto, razlika u plaći porasla je na 113 eura mjesečno. Najviše ih radi u obrazovanju, a najmanje u građevinarstvu. U politici čine tek 17 posto čelnih osoba, no u pravosuđu dominiraju. Među doktorima znanosti žene čine 60 posto, potvrđujući da ih u znanju ima više nego u vlasti. N1


28.07. (19:00)

Karijera da, dječja kolica ne

Procjenjuje se da će do 2030. godine oko 45 posto žena u dobi od 25-44 biti single i bez djece

Iako se to ekonomski slavi jer žene više troše i rade, dugoročne društvene posljedice, poput pada nataliteta i usamljenosti, često se zanemaruju. Kritičari tvrde da moderni ideali potiču kratkoročna zadovoljstva nauštrb obiteljskog života, dok ekonomski sustav profitira na račun potencijalnog društvenog sloma. Medium… problematiku komentiraju i na X-u.

21.05. (01:00)

Kad ti ni dodatnih 20 minuta sna ne pomogne jer si spavala s popisom obaveza u glavi

Spolne razlike u snu: žene češće pate od nesanice unatoč duljem spavanju

Žene prosječno spavaju 15–20 minuta dulje od muškaraca, no češće pate od nesanice i imaju dvostruko veći rizik od njezine pojave. Kvalitetu sna narušavaju hormonalne promjene tijekom ciklusa, trudnoće i menopauze, ali i psihosocijalni čimbenici poput stresa, anksioznosti i dnevnih obaveza. Hormonalni disbalans smanjuje duboke faze sna, a povećani kortizol otežava opuštanje. Iako više spavaju, žene se zbog isprekidanog sna i mentalnog opterećenja često osjećaju umorno tijekom dana. tportal

19.11.2024. (18:00)

Doktoru samo kad jako boli

Statistički jaz: Muškarci u Hrvatskoj u prosjeku žive šest godina kraće od žena

Riječ je o takozvanoj razlici u dugovječnosti koja je prisutna u gotovo svim zemljama svijeta, a ovisi o brojnim socio-ekonomskim i kulturnim čimbenicima. U EU-u, jaz je najmanji u Nizozemskoj (2,9), a najveći u Latviji (10), dok u Hrvatskoj ta brojka iznosi 6,4 godine (EU prosjek je 5,3). Stručnjaci ističu da je riječ o globalnom fenomenu na koji utječu brojni kulturni i geopolitički čimbenici poput rata, klimatskih promjena i siromaštva, kao i biološke razlike između spolova, zbog kojih je rizik od smrti veći za muškarce, i to u svim dobnim skupinama. Statistike pokazuju i da muškarci u odnosu na žene češće odgađaju posjet liječniku, što može imati kobne posljedice na zdravlje s obzirom na to da je rano otkrivanje bolesti ključno za uspješno liječenje. Index

08.06.2024. (16:00)

Žena, majka, majstorica

Zbog nedostatka radnika sve više žena postaju vozačice autobusa, mehaničarke…

Nije neobično sve više žena vidjeti na poslovima zavarivanja, građevine, raznoraznih popravaka i raznim drugim koji su se tradicionalno smatrali isključivo muškim. Hrvatska je suočena s općepoznatim problemom nedostatka radne snage pa se postavlja pitanje može li se zapošljavanje žena na ovim radnim pozicijama povezati i s time? Kao akceleratore ove promjene navodi se nestašica radne snage, pojačana svijest o prednostima diverziteta, tehnološki napredak i aktivne politike osnaživanja žena. No ipak, i dalje postoje izazovi kao što su rodna segregacija, razlika u plaćama, stereotipi i predrasude te neravnoteža u obiteljskim obvezama. Lider

21.03.2024. (22:00)

Hrvatska, 21. stoljeće

Zaštita zdravlja žena u Hrvatskoj bilježi loše rezultate

Hrvatska u Europskom atlasu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava (SRZP) za razdoblje 2020. do 2023. bilježi loše rezultate. Prema izvješću, Hrvatska je ostvarila rezultat od 73,5%, što je ispod susjednih zemalja poput Slovenije i Italije. Ključni problemi su pristup sigurnom i legalnom pobačaju koji je ograničen osobnim uvjerenjima ginekologa i nedostatkom informacija. Također, nedostatak kontracepcijskih sredstava bez recepta te prigovor savjesti ljekarnika stvaraju prepreke. Preporuke Europskog parlamentarnog foruma za seksualna i reproduktivna prava ukazuju na potrebu za boljom dostupnošću kontracepcije i uklanjanjem prepreka u pristupu pobačaju. (VoxFeminae)

03.03.2024. (19:00)

Ljubav u doba covida

Covid utječe na seksualnu želju kod žena: smanjuje libido, uzbuđenje i općenito zadovoljstvo

Iako je mnogo istraživanja razmatralo kako COVID utječe na različite aspekte našeg zdravlja, poput umora i gubitka tjelesnih sposobnosti, malo ih se dotaklo tema seksualnog zdravlja, osobito među ženama. Rezultati su pokazali da su žene koje su preboljele COVID imale niže razine želje, uzbuđenja, lubrikacije i zadovoljstva u usporedbi s onima koje nisu imale COVID, s posebno izraženim smanjenjem kod onih s dugim COVID-om. Također, u grupi s dugim COVID-om zabilježeni su znatno niži rezultati za orgazam i viši rezultati za bol. COVID-19 može značajno narušiti kako kognitivne tako i fiziološke aspekte seksualne funkcije, s dodatnim otkrićem da žene s dugim COVID-om doživljavaju dodatno pogoršanje seksualne funkcije u usporedbi s onima koje su se oporavile od covida bez dugotrajnih simptoma. Geek

12.02.2024. (12:00)

Žene, sad vi nastupate

Megabrendovi: Žene pokreću svjetsku ekonomiju

Nezapamćen utjecaj ženskih glazbenih zvijezda, ali i filma ‘Barbie‘, zbog kojeg su također cvjetali mnogi biznisi, mnogi stručnjaci, kako prenosi NPR, pripisuju upravo ženama i njihovoj rastućoj kupovnoj moći. Nakon krize tijekom COVID-19 žene su počele rušiti rekorde na tržištu rada, a kako je nedavno izvijestila američka organizacija Hamilton Project, prošla je godina bila rekordna po udjelu žena na tržištu rada. Vrijedi spomenuti da se više žena upisalo na fakultete, ali i da imaju veće šanse od muškaraca da će ih i završiti. Naravno, i dalje su u brojnim područjima zanemarene, pa tako i dalje teško probijaju stakleni strop, premalo je ženskih lidera u kompanijama, ali i trpe rodnu i spolnu diskriminaciju.

Ipak, uvjerava NPR, stvari se polako mijenjaju i, kad je to moguće, češće biraju potrošiti svoj novac na stvari koje njih zadovoljavaju, često iskustva koja će pamtiti cijeli život poput odlaska na turneju, putovanje ili film. Ili, kako zaključuju, iako i dalje trebaju svladati niz zapreka, žene diljem svijeta valja ohrabriti činjenica da su svojim kupovnim odlukama uspjele prodrmati svjetske ekonomije. Lider

09.02.2024. (01:15)

Istraživanje: čak 67 posto svih romantičnih putovanja platile su – žene

06.12.2023. (23:00)

Nek se čuju ženski glasovi

Forbes donosi popis najmoćnijih žena svijeta za 2023. godinu: u vrhu van der Leyen i Kamala Harris

Početkom 2023. godine, redovi najmoćnijih žena svijeta prorijedili su se, navodi Forbes u uvodu u svoj redovni godišnji pregled najmoćnijih žena svijeta. Između siječnja i travnja, političke čelnice Sanna Marin, Jacinda Ardern i Nicola Sturgen su ili izgubile ili same odustale od svojih pozicija na čelu Finske, Novog Zelanda i Škotske. Susan Wojcicki se nakon devet godina povukla s pozicije izvršne direktorice YouTubea, a isto je učinila i Martina Merz, izvršna direktorica njemačkog konglomerata Thyssenkrupp. Svaku od njih zamijenili su muškarci. Puni popis možete pogledati ovdje, a mi ćemo ih samo spomenuti: na prvom mjestu je Ursula von der Leyen (EK), zatim slijede Christine Lagarde (Europska centralna banka), Kamala Harris (potpredsjednica SAD-a), Giorgia Meloni (premijerka Italije), Taylor Swift…

16.11.2023. (09:46)

Žene u EU za isti posao plaćene 13 posto manje od muškaraca