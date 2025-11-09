Žene predvode u životu i obrazovanju, muškarci u novčaniku
Žene u Hrvatskoj žive dulje, uče više i rade više — ali i dalje zarađuju manje
Prema publikaciji DZS-a Hrvatska u brojkama 2025., žene čine 51,3 posto stanovništva i u prosjeku su tri godine starije od muškaraca. Očekivano žive 81,9 godina, gotovo šest više od muškaraca. Iako se broj zaposlenih žena povećao za 2,8 posto, razlika u plaći porasla je na 113 eura mjesečno. Najviše ih radi u obrazovanju, a najmanje u građevinarstvu. U politici čine tek 17 posto čelnih osoba, no u pravosuđu dominiraju. Među doktorima znanosti žene čine 60 posto, potvrđujući da ih u znanju ima više nego u vlasti. N1