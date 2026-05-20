Cura ima, ali nema koga da popravi bojler
Demografski paradoks u Latviji: Zbog manjka muškaraca “iznajmljuju” muževe na sat vremena
iralni video Latvijke Zare Deeley pokrenuo je rasprave o ozbiljnoj demografskoj neravnoteži u Latviji, gdje na 100 muškaraca dolazi oko 116 žena. Stručnjaci ovaj nesrazmjer pripisuju kraćem životnom vijeku muškaraca zbog zdravstvenih problema te masovnom iseljavanju u potrazi za boljim poslom. Zbog manjka slobodnih muškaraca, lokalne žene često putuju u inozemstvo radi ljubavi, dok na domaćem “ljubavnom tržištu” vlada velika konkurencija. Nedostatak muške ruke u svakodnevnom životu doveo je i do neobičnog trenda: sve su popularnije platforme preko kojih žene legalno unajmljuju “muževe na sat vremena” za kućanske popravke. Jutarnji