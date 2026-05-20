Cura ima, ali nema koga da popravi bojler

Demografski paradoks u Latviji: Zbog manjka muškaraca “iznajmljuju” muževe na sat vremena

iralni video Latvijke Zare Deeley pokrenuo je rasprave o ozbiljnoj demografskoj neravnoteži u Latviji, gdje na 100 muškaraca dolazi oko 116 žena. Stručnjaci ovaj nesrazmjer pripisuju kraćem životnom vijeku muškaraca zbog zdravstvenih problema te masovnom iseljavanju u potrazi za boljim poslom. Zbog manjka slobodnih muškaraca, lokalne žene često putuju u inozemstvo radi ljubavi, dok na domaćem “ljubavnom tržištu” vlada velika konkurencija. Nedostatak muške ruke u svakodnevnom životu doveo je i do neobičnog trenda: sve su popularnije platforme preko kojih žene legalno unajmljuju “muževe na sat vremena” za kućanske popravke. Jutarnji


05.09.2023. (11:00)

Baltičke zemlje pripremaju nove mjere protiv stanovnika ruske i bjeloruske nacionalnosti

  • Latvijske su vlasti početkom kolovoza objavile kako će od 1. rujna na adrese oko 6000 ruskih državljana s prebivalištem u toj zemlji početi stizati službene obavijesti o potrebi napuštanja latvijskog teritorija. Predviđeni rok za napuštanje Latvije bit će tri mjeseca, a ako ruski državljani u tom roku ne napuste zemlju mogli bi biti prisilno deportirani. Kulminacija je to nedavnog zaoštravanja odnosa baltičkih zemalja prema ruskim i bjeloruskim državljanima koji u njima žive. Odnos baltičkih država prema pripadnicima ruske, ali i drugih postsovjetskih manjina, notorno je kompliciran i problematičan… Latvijska je vlada ujesen 2022. naprasno odlučila ukinuti boravišne dozvole bivšim “ne-državljanima” mlađim od 75 godina koji su u nekom trenutku odlučili uzeti rusko državljanstvo, uz iznimku onih koji do 1. rujna 2023. polože ispit iz latvijskog jezika.
  • Premda latvijski političari tvrde da je odabir ruskog državljanstva predstavljao jasan signal o lojalnosti susjednoj državi, mnogi su ga “ne-državljani” odabrali zbog praktičnih prednosti: od bezviznog režima s Rusijom i Bjelorusijom, preko znatno nižeg starosnog praga za odlazak u rusku mirovinu (osobito za žene), do činjenice da je rusko državljanstvo osiguravalo trajni boravak u Latviji bez polaganja jezičnog ispita… Novosti
15.05.2020. (11:30)

Slovenci prvi u Europi proglasili kraj epidemije

Slovenska vlada na jučerašnjoj je sjednici proglasila kraj epidemije koronavirusa, no kako i dalje postoji mogućnost širenja zaraze na snazi ostaju restriktivne mjere, piše Novi list. Prilikom ulaska u Sloveniju više nema karantene. Litva, Latvija i Estonija također su otvorile svoje granice, pa će njihovi državljani moći slobodno putovati unutar triju baltičkih zemalja, dok će za putnike iz drugih država biti obavezna samoizolacija od 14 dana, piše Jutarnji.

22.12.2018. (15:30)

Latvija je objavila sve suradnike KGB-a. Lista je krasna, ima sudaca, kardinala i bivših premijera

Na popisu je Ivars Godmanis, koji je dva puta bio latvijski premijer, početkom 1990.-ih godina i između 2007. i 2009. i zatim eurozastupnik, a sada sjedi u upravnom vijeću najveće farmaceutske tvrtke u zemlji. Tu je i predsjednik Vrhovnog suda Ivars Bickovics, bivši kardinal Julijans Vaivods, koji je umro 1990., bivši ministar vanjskih poslova Georgs Andrejevs i Aleksandrs Kudrjashovs, ruski pravoslavni metropolit u Rigi.

05.02.2016. (18:42)

Analiza: Rusija bi Latviju i Estoniju mogla osvojiti za 36 sati

Rusiji bi bilo potrebno svega 36 do 60 sati da ‘pregazi’ baltičke države u sastavu NATO, odnosno Latviju i Estoniju, pokazala je analiza koju su napravili vojni stručnjaci iz tvrtke ‘Rand’. U slučaju invazije, tvrde, ruska vojska uhvatila bi NATO ‘na spavanju’, i bez problema okupirala Estoniju i Latviju. NATO savez teško bi mogao poraziti Ruse jer nema niti približno toliko vojnih resursa. Kako se navodi u studiji, Rusi bi najvjerojatnije izveli dvosmjerni napad preko latvijske granice i poslali teško naoružanje prema Rigi. Kada bi potpuno zauzeli Latviju, ostaci 27 ruskih bataljuna krenulo bi prema etnički ruskom sjeveroistoku Estonije pa onda prema Tallinu. Dnevnik.hr, Independent

07.07.2015. (22:42)

Latvijci Grcima: Želite solidarnost? Dajte nam trećinu svojih mirovina i plaća

“Mi, penzioneri, liječnici, policajci, učitelji i ostali obični europski građani Latvije oduševljeni smo vašim zahtjevom za europskom solidarnošću! Prosječna mirovina u Grčkoj iznosi 800 eura. Prosječna mirovina u Latviji iznosi 300 eura. Prosječna neto plaća u Grčkoj je 820 eura, a u Latviji 600 eura. Uzimajući sve to u obzir, ne bi li bilo divno kada biste ljubazno s nama podijelili jednu trećinu svojih, penzija, poreza i plaća? To je naš demokratski odabir, tako da vas molimo da ga poštujete! Svi mi to želimo. Ipak smo svi mi dio jedne europske obitelji…”, poručili su Latvijci Grcima
na Facebook stranici “Grčka i latvijska euro solidarnost“. Index

15.05.2015. (21:29)

Lutku Vladimira Putina razapeli ispred bivšeg sjedišta KGB-a!

Ispred bivšeg sjedišta KGB-a u latvijskoj Rigi osvanula je lutka ruskog predsjednika Vladimira Putina razapeta na križ, javlja ibtimes.co.uk. Lutka Putina s krunom od trnja na glavi pribijena je na crveni križ, a prolaznike se poziva da na lutku zabiju čavle. Ova instalacija podignuta je ispred zgrade koja je nekoć bila sjedište KGB-a u bivšoj sovjetskoj državi. Večernji

17.03.2015. (16:21)

I ove godine sramotan nacistički marš u glavnom gradu Latvije, nakon njihovog skupa anti-fašisti "dezinficirali" gradski trg

01.01.2015. (11:43)

Litva postala dio eurozone, kao njezina 19. članica i posljednja od triju baltičkih zemalja; Latvija preuzela šestomjesečno predsjedanje EU-om