Cura ima, ali nema koga da popravi bojler

“Mi, penzioneri, liječnici, policajci, učitelji i ostali obični europski građani Latvije oduševljeni smo vašim zahtjevom za europskom solidarnošću! Prosječna mirovina u Grčkoj iznosi 800 eura. Prosječna mirovina u Latviji iznosi 300 eura. Prosječna neto plaća u Grčkoj je 820 eura, a u Latviji 600 eura. Uzimajući sve to u obzir, ne bi li bilo divno kada biste ljubazno s nama podijelili jednu trećinu svojih, penzija, poreza i plaća? To je naš demokratski odabir, tako da vas molimo da ga poštujete! Svi mi to želimo. Ipak smo svi mi dio jedne europske obitelji…”, poručili su Latvijci Grcima

na Facebook stranici “Grčka i latvijska euro solidarnost“. Index