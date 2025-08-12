Treba nas sve i nahraniti
Živimo u sojalizmu – klimatskoj i ekološkoj krizi, a kolonijalizam je živ i zdrav
Dokumentarac “Soyalism” priča je o svjetskom carstvu soje koja osim što je stočna hrana, čini 15-25 % ukupnog unosa proteina u veganskoj prehrani. Soja je jedna od najvažnijih svjetskih poljoprivrednih kultura, ključna sirovina u prehrambenoj industriji, čija se ukupna globalna proizvodnja, prema FAO-u, procjenjuje se na oko 395 milijuna tona za sezonu 2024./2025. Brazil je najveći proizvođač na svijetu, s udjelom od oko 40 posto i godišnjim volumenom većim od 160 milijuna tona. Kužite kamo ide ovaj tekst? Prema Amazoni i krčenju šuma. Redateljski dvojac odlučio je prikazati globalni utjecaj njezine intenzivne proizvodnje. Od plantaža u Amazoni do suvremenih klaonica, prikazuju kako je ova poljoprivredna kultura postala nezaobilazan dio globalne prehrane. Agroklub