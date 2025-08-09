I ovi živi su nekada previše...
Život s nemrtvima: Norveški pomaknut film kojem prijevod gotovo da i ne treba
Kratkotrajni poremećaj u elektromagnetskom polju prouzročit će u Oslu jednog neobično vrućeg dana glitch u funkcioniranju aparata i ljudi, pa prvi na tren zatrokiraju, a druge načas kolektivno uhvati jaka glavobolja. Iskliznuće iz rutine dovest će do bizarnih posljedica: jedan dječak, jedna starica i jedna mlađa žena dižu se doslovno iz mrtvih. Kako bilo, ova je drama za preporuku gledateljima koji vole slojevito, elegično, sjevernjački pomaknuto i – šutljivo. Gotovo da mu nije potreban prijevod, toliko malo se govori, gluma je prije facijalna negoli verbalna, pa se suština može izvući iz pogleda i držanja, ali i osvjetljenja, glazbe. O zanimljivom filmu na Lupigi.