Znanstvenici prebrojali drveće na Zemlji: Imamo ih 3,04 bilijuna, ali gubimo bitku s krčenjem - Monitor.hr
Danas (19:00)

Netko nije mogao zaspati pa išao brojiti ili?

Znanstvenici prebrojali drveće na Zemlji: Imamo ih 3,04 bilijuna, ali gubimo bitku s krčenjem

Znanstvenici su procijenili da na Zemlji ima oko 3,04 bilijuna stabala (oko 390 po čovjeku), kombinirajući satelitske snimke i terenska mjerenja. Najgušće su borealne šume na sjeveru, dok tropski predjeli drže najveći ukupni udio drveća. Međutim, od početka civilizacije izgubili smo čak 46% šumskog pokrivača, a godišnje i dalje gubimo 15 milijardi stabala. Iako je pošumljavanje popularno, stručnjaci upozoravaju da je očuvanje starih, zrelih šuma daleko učinkovitije za klimu i bioraznolikost nego sadnja mladih monokultura koje su osjetljive na bolesti i suše. Interesting Engineering


Slične vijesti

03.07. (23:00)

Kad drveće ide u teretanu i pije proteine

Kineske posađene šume rastu brže od prirodnih, ali samo na kratke staze

Nova studija otkriva da umjetno posađene šume u Kini, u sklopu projekta “Zeleni kineski zid”, rastu znatno brže od prirodnih. Glavni razlog je njihova mladost, ali i ljudska briga: odabir brzorastućih vrsta te uklanjanje korova omogućuju drveću da snažnije reagira na povišeni ugljični dioksid. Ipak, ta prednost doseže vrhunac između 30. i 40. godine života šume, nakon čega naglo opada. Znanstvenici stoga upozoravaju da su posađene šume odličan kratkoročni alat za upijanje CO2, ali prirodne šume ostaju nezamjenjive za dugoročnu stabilnost i skladištenje ugljika. Live Science

01.07. (20:00)

Sadi kao Japanac

Daisugi: Japanska tehnika uzgoja drva bez sječe stabala

Tradicionalni način dobivanja drva podrazumijeva sječu, no japanska tehnika daisugi, stara 600 godina, nudi nevjerojatnu alternativu. Nastala u regiji Kitayama zbog nedostatka sadnica i ravnog terena, ova metoda nalikuje uzgoju divovskih bonsaija. Posebno zasađeni cedar (Cryptomeria japonica) drastično se obrezuje, ostavljajući bazu iz koje “izbija” i do sto savršeno vertikalnih izbojaka. Redovitim obrezivanjem svakih nekoliko godina, ovi izbojci unutar dva desetljeća izrastaju u iznimno gusto, čvrsto i fleksibilno drvo. Osim što ubrzava ciklus berbe i štedi prostor, daisugi stvara fascinantna stabla koja izgledaju poput kulisa iz Ghiblijevih filmova. Open Culture

10.06. (09:00)

Šumska revizija - u zelenom smo

Hrvatska ima 53 posto kopnenog teritorija pokrivenog šumama – gotovo tri milijuna hektara

U posljednjih deset godina, od posljednje inventure, ostvaren je prirast od 54 tisuće hektara novih šumskih površina. Ukupno, hrvatske šume imaju 27 milijardi stabala. U posljednje tri godine za radove gospodarenja održivim šumama izdvojen je preko 31 milijun eura, a za ovu godinu planirano je dodatnih 13 milijuna eura. Za privatne šume izdvojeno je sedam milijuna eura uz dodatnih 5,5 milijuna eura planiranih u sljedećoj godini. Poslovni

12.10.2025. (01:00)

Ekološki superheroji ne nose plašteve, nego motiku

Jadav Payeng: Čovjek koji je 40 godina sadnjom drveća stvorio šumu na otoku Majuli

Godine 1978. Jadav Payeng započeo je preobrazbu riječnog otoka Majuli u Indiji kako bi spriječio eroziju. Svakodnevno je sadio po jedno drvo tijekom 40 godina i stvorio bujnu šumu koja je sada dom tigrovima i slonovima.

24.09.2025. (21:00)

EU se ne sjekira

EU smanjuje sječu, to će je premjestiti negdje drugdje i biti iznimno skupo

Istraživanja pokazuju da smanjenje sječe šuma u EU-u vodi povećanju sječe u drugim dijelovima svijeta, posebno u Sjevernoj i Južnoj Americi te Aziji. Posljedično se ugrožava bioraznolikost, smanjuje industrijska proizvodnja u EU-u i gube radna mjesta. Smanjenje dostupnosti drvenih proizvoda slabi ponore ugljika, dok zamjena drvom drugim materijalima povećava emisije. Studije naglašavaju potrebu globalnih mehanizama kako bi klimatski i ekološki ciljevi bili učinkoviti i izvan EU-a. Nacional

07.08.2025. (13:00)

Nije sjekira sve što siječe

Udari munja svake godine izravno unište oko 320 milijuna stabala

Time uzrokuju 2,9 % globalnog gubitka biljne mase i ispuštaju preko milijardu tona CO₂. Znanstvenici su koristili napredne modele i terenska istraživanja u Panami, gdje su otkrili da munje mogu “zaraziti” i susjedna stabla. Premda uzrokuju manje od 1 % ukupne smrtnosti, odgovorne su za više od 6 % smrti velikih stabala. S klimatskim promjenama očekuje se porast ovih udara i u umjerenim regijama, pa se munje sada službeno kvalificiraju kao klimatski zločinci. Science Alert, Index

25.06.2025. (18:00)

Kad odrasteš, želiš biti kao Peking – zasađen, a ne posječen

Kineski zid od drveća, a naš se topi u ispušnim plinovima

Kina desetljećima gradi “Zeleni zid” – golem šumski pojas koji usporava širenje pustinja i smanjuje pješčane oluje. Iako projekt ima izazove, postigao je znatan uspjeh u pošumljavanju i stabilizaciji tla. Hrvatska, iako nema pustinje, suočava se s vlastitim šumskim prijetnjama. Posebno je ugrožena Medvednica, zelena pluća Zagreba, zbog sječe, zagađenja i neodgovornog ponašanja posjetitelja. Očuvanje šuma ključno je, a promjena počinje malim gestama – kao što je korištenje žičare umjesto automobila. Milorad Milun za Novosti.

06.04.2024. (12:00)

Drvo bi nam trebalo biti prvo

Od 1900. godine do danas područje veličine SAD-a potpuno je lišeno šuma, isto toliko je nestalo u zadnjih 9 tisuća godina

Šume se većinom sijeku kako bi se iskrčilo zemljište za poljoprivredu — uglavnom za goveda, te za uzgoj sojinog i palminog ulja — ili za drvnu građu. Drugi dio šuma izgori dok klimatske promjene pojačavaju šumske požare. Ako se šume nastave smanjivati ovom brzinom planeta bi na kraju mogla biti nemoguća za život ljudi. Iako se većina zemalja obavezala da će zaustaviti gubitak šuma do 2030. godine, one ipak nisu ni blizu nivoa potrebnog da se to zaista i postigne. Zašto su važne? Jer ljudima osiguravaju dovoljno zraka za disanje tako što apsorbuju CO2 i proizvode kisik. Isto tako služe kao prirodni filter za pitku vodu. Korijenski sistem šuma apsorbuje i višak hranjivih tvari i zagađivača iz kiša prije nego što kišnica uđe u slojeve podzemnih voda… DW