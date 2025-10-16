Isteklo pet do dvanaest
Znanstvenici upozoravaju: planet prešao prvu klimatsku točku bez povratka
Prema izvješću 160 znanstvenika, svijet je dosegnuo prvu nepovratnu klimatsku prekretnicu – masovno izumiranje koraljnih grebena. Rekordno topli oceani izbjeljuju više od 80% grebena, čime nestaje ključno stanište i prirodna zaštita obala. Stručnjaci upozoravaju na moguć kolaps oceanskih struja i urušavanje drugih Zemljinih sustava, poput amazonske prašume i ledenih ploča. Politike su, kažu, nespremne za takve nagle promjene. Ipak, nada postoji u ubrzanom prelasku na čistu energiju – no samo ako svijet djeluje odmah, prije nego što more dođe po sve nas. CNN, Index