Ako se zbog nekih naslova osjećate staro, ne brinite. Niste jedini
Zrinka Pavlić: Najbolji filmovi posljednjih 25 godina
Od kultnog Mementa, koji je sjećanje pretvorio u narativnu zamku, i Mulholland Drivea, Lynchove noćne more o identitetu i Hollywoodu, do emotivne snage Mjesečine, filma koji tiho, ali neumoljivo pogađa u srž. Društvene i klasne tenzije eksplodiraju u Parazitu i Božjem gradu, dok Zona interesa i Bijela vrpca pokazuju kako zlo može postojati bez eksplicitnog nasilja.
Ljubav i usamljenost tematiziraju Raspoloženi za ljubav, Izgubljeni u prijevodu i Vječni sjaj nepobjedivog uma, dok odrastanje i obiteljski odnosi dolaze u fokus u filmovima poput Lady Bird, Aftersun i Toni Erdmann. Žanrovske granice pomiču Oldboy, Naslijeđeno zlo, Bježi! i Očnjak, a kriminal i moralna ambigvnost obilježavaju Sjećanja na ubojstvo i Odluku o odlasku. Društveni portreti poput Društvene mreže, Života drugih, Najgore osobe na svijetu, Donnieja Darka, Anore i Nickel Boysa zaokružuju četvrt stoljeća filma koje je bilo sve samo ne tiho ili predvidljivo. Izbor Zrinke Pavlić za tportal.