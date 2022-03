Loš burger kao simbol oslobođenja

Unatoč mnogim protivljenjima, McDonald’s je otvorio restoran u Vatikanu i to tek nekoliko metara od Trga svetog Petra. Restoran prozvan ‘McVatican’ će raditi svih sedam dana u tjednu i to do 6.30 do 23 sata, a Vatikan će od McDonaldsa primati 30 tisuća eura mjesečno za prostor od 538 četvornih metara. Večernji, RT