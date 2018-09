Jokić: Kako sam u Marseilleu shvatio da će mržnja otići iz Vukomerca

Tog sunčanog subotnjeg jutra autobus broj 49 izgledao je kao budućnost Europe. Bilo je tu svega – bijelaca, crnaca, azijata, Francuza, Hrvata, Roma, Sudanaca, žena, djece i muškaraca. Bilo je smijeha, prigovaranja i vike. Pozitivna je bila to energija, bez bijesa, straha i mržnje. Autobus, grad i kontinent koji se budi, koji će nadvladati svoje probleme integracije, koji će izbjeći zamku. Premda će mnogi reći da je to iluzija, prošlost i sadašnjost Marseillea pokazuju da je to više nego moguće. – piše Boris Jokić u svojoj kolumni za Tportal.