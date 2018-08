U prosječni iznajmljivač apartmana godišnje zaradi 70.707 kn, ali…

Hrvatski porezni sustav ima godišnji porez kojeg plaćaju vlasnici vozila mlađih od deset godina – za vozila stara od dvije do pet godina godišnje se plaća 500 kuna za automobile snage 70 do 100 kW godišnje. Ako je auto star do dvije godine, porez je 600 kuna, a za one od pet do deset godina plaća se 400 kuna poreza. Nakon 10. godine ne plaća se ništa. Stručnjaci kažu kako je ovo loše i po sigurnost prometa, i po ekologiju, ali i ne očekuju da bi političari mijenjali ovu, gotovo socijalnu mjeru. Večernji