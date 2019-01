U školu voli ići samo 16% osmaša

Počeci školske godine i povremeni posjeti političara školama i vrtićima izrazito nalikuju onima za vrijeme komunizma ili onima danas u Sjevernoj Koreji. Nasmijana djeca, gromoglasni pljesak, buket za ministricu, sjećanje na đačke dane i svinjske glave koje prehranjuju obitelji… Tih 80 sekundi posjeta sve je što trebate vidjeti i znati o odnosu politike i političara prema djeci, mladima te odgoju i obrazovanju. Usprkos svemu, nepokolebljivo optimističan ostaje Boris Jokić na Tportalu

Rijetko je to iskren istup političara u Hrvatskoj koji treba pohvaliti. On slikovito upozorava na to gdje se 2018. nalazi hrvatsko obrazovanje i koja je njegova pozicija u hijerarhiji prioriteta. Posebna je to lekcija djeci iz jedne od najsiromašnijih županija da budu ponizna i skromna prema onima iz grada, od kojih navodno neki imaju još manje, a potvrda je to i onima koji ukazuju da se na ulici o životu nauči više nego u školi. Naučit će brzo svi ovi naši životnu lekciju o moći i moćnicima u Hrvatskoj i bez čitanja Miroslava Krleže.