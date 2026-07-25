Da ti se zavrti od fotki
14. Organ Vida u MSU-u: Izložba “Sretno u vrtlogu” istražuje kako nas digitalni svijet iscrpljuje i transformira
Četrnaesto izdanje fotografskog festivala Organ Vida u Muzeju suvremene umjetnosti donosi središnju izložbu “Sretno u vrtlogu” (Happy Spiraling). Kroz radove domaćih i stranih finalista, izložba prebacuje intimno iskustvo prezasićenosti digitalnim sadržajima i algoritamskim nadzorom u fizički prostor. Istražujući teme poput lažnih vijesti, paranoje, automatizacije rada i izvođenja online identiteta, umjetnici poput Maje Bojanić, Gedvilė Tamošiūnaitė i dvojca Irma Name prokazuju, ali i ismijavaju digitalnu stvarnost. Organ Vida tako nudi opipljiv prostor za refleksiju o trenutku u kojem ekran prestaje biti alat, a postaje stanje uma. Ovogodišnji Organ vida otvoren je 11. lipnja, a moći će se razgledati sve do 6. rujna , Croatian Photography, Kulturpunkt