14. Organ Vida u MSU-u: Izložba "Sretno u vrtlogu" istražuje kako nas digitalni svijet iscrpljuje i transformira - Monitor.hr
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Da ti se zavrti od fotki

14. Organ Vida u MSU-u: Izložba “Sretno u vrtlogu” istražuje kako nas digitalni svijet iscrpljuje i transformira

Četrnaesto izdanje fotografskog festivala Organ Vida u Muzeju suvremene umjetnosti donosi središnju izložbu “Sretno u vrtlogu” (Happy Spiraling). Kroz radove domaćih i stranih finalista, izložba prebacuje intimno iskustvo prezasićenosti digitalnim sadržajima i algoritamskim nadzorom u fizički prostor. Istražujući teme poput lažnih vijesti, paranoje, automatizacije rada i izvođenja online identiteta, umjetnici poput Maje Bojanić, Gedvilė Tamošiūnaitė i dvojca Irma Name prokazuju, ali i ismijavaju digitalnu stvarnost. Organ Vida tako nudi opipljiv prostor za refleksiju o trenutku u kojem ekran prestaje biti alat, a postaje stanje uma. Ovogodišnji Organ vida otvoren je 11. lipnja, a moći će se razgledati sve do 6. rujna , Croatian Photography, Kulturpunkt


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U HDD galeriji otvorena je izložba “Andrija Maurović: Plakati, reklame, naslovnice 1921 – 1979.”, kustosa Veljka Krulčića. Ova jedinstvena izložba po prvi put na jednom mjestu sažima umjetnikov golemi, ali dosad zanemareni opus u području grafičkog dizajna i ilustracije. Iako bez akademske titule, Maurović je bio nevjerojatno produktivan vizualni kroničar koji je s lakoćom mijenjao stilove – od reklama i naslovnica knjiga do turističkih i političkih plakata za čak tri različita državna režima. Izložba donosi kultne radove i materijale koji su desetljećima sakupljali prašinu. DizajnVečernji ujedno podsjeća na Maurovićev buran život obilježen boemštinom, radikalnim asketizmom, erotikom i političkim previranjima kroz promjene nekoliko država. Izložba je otvorena do 17. srpnja.

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12.05. (13:00)

Oni imaju koncept za njezinu umjetnost

Marina Abramović prva živuća umjetnica u povijesti Gallerie dell’Accademia sa samostalnom izložbom

U godini svog 80. rođendana izložbom u Gallerie dell’Accademia, koncipiranoj kao duboki dijalog između njezine pionirske umjetnosti performansa i renesansnih remek-djela, Marina Abramović odaje počast gradu koji ju je formativno odredio, kroz postav koji spaja njezino desetljećima dugo istraživanje izdržljivosti i ranjivosti s duboko ukorijenjenom venecijanskom baštinom. Abramović ovaj dijalog, koji obilježava 450 godina od nastanka Tizianova remek-djela, naziva “nevjerojatno zastrašujućim”, ističući u kratkom razgovoru tim povodom za New York Times kako je njezina verzija, na kojoj u naručju drži tijelo tadašnjeg partnera Ulaya, zapravo bila predskazanje njegove smrti 2020. godine. Cijelo iskustvo organizirano je gotovo ritualno, krajnje rigorozno i zahtijeva potpuni angažman: telefoni su zabranjeni, posjetiteljima se nude slušalice za blokiranje okolne buke uz preporuku da u galeriji provedu barem tri sata… tportal

09.05. (09:00)

Namještaj za uramiti

Izložba u Orisu: Kako je Prostoria oživjela Richtera

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29.04. (13:00)

Boja u venama, kist u problemima

Osmo bijenale slikarstva: Od Klovićevih dvora do jadranske turneje

Osmo bijenale slikarstva otvoreno je u Galeriji Klovićevi dvori, okupljajući stotinjak umjetnika svih generacija. Uz rekordnih 260 prijava, odabrano je 56 autora, uz pet pozvanih imena poput Zlatka Kesera i Zlatana Vehabovića. Budući da je Meštrovićev paviljon u obnovi, izložba seli na gostujuće lokacije, a ovogodišnji međunarodni partner je Graz s izložbom Beyond Boundaries. Bijenale nudi presjek od apstrakcije do figuracije, popratne studentske izložbe te dodjelu prestižnih nagrada. Nakon Zagreba (do 21. lipnja), postav putuje u Vukovar, Poreč i Zadar, nastavljajući misiju povezivanja domaće scene s europskim kontekstom. HRT

08.03. (15:00)

Plakati i vizuali jednako bučni kao i glazba

Izložba o prvih 15 godina djelovanja Laibacha u Zagrebu – u fokusu upečatljivi vizuali

U Galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva u Zagrebu otvorena je izložba „Laibach: Dvorana zrcala 1980.–1995.” koja istražuje prvih 15 godina djelovanja slovenskog kolektiva. Fokus je na vizualnim i dizajnerskim aspektima njihova rada – plakatima, simbolima i ikonografiji koja je često izazivala kontroverze. Autori izložbe ističu da Laibach nije samo glazbeni bend nego višedimenzionalni umjetnički projekt koji kroz politički jezik propituje umjetnost, ideologiju i društvo. Izložba obuhvaća razdoblje od osnutka 1980. do 1995., kada su koncertima u opsjednutom Sarajevu simbolično zaključili jednu važnu fazu svog djelovanja. Express, Dizajn

23.02. (18:00)

Tijelo govori. Umjetnici odgovaraju

Izložba „Žensko tijelo: uloge, očekivanja, otpori“ u MUO Galeriji

Muzej za umjetnost i obrt u suradnji s Muzej grada Koprivnice u MUO Galeriji u Zagrebu predstavlja izložbu „Žensko tijelo: uloge, očekivanja, otpori“. Riječ je o tematskom izboru iz fundusa koprivničkog muzeja koji kroz radove više generacija hrvatskih umjetnika istražuje prikaze i značenja ženskog tijela u umjetnosti i društvu. Izložba otvara pitanja identiteta, dostojanstva, ravnopravnosti i društvenih normi, potičući dijalog o rodnoj ravnopravnosti i slobodi izraza. Autori poput Zlatka Kauzlarića Atača, Vlaste Delimar, Vlade Marteka, Ivana Obsiegera i Ive Stanko istražuju prikaze ženskog tijela, identiteta, ravnopravnosti i društvenih očekivanja. Otvorena je do 14. ožujka 2026. u MUO Galeriji, Ilica 163a. Večernji

17.02. (23:00)

Mislio je "da se ne ponovi"... Ponovno se događa, pa barem pogledaj

Bakićev stvaralački pristup i univerzalnost poruka utjelovljuju nadu kao princip

Izložba polazi od pitanja: što danas znači djelo Vojina Bakića u trenutku intenziviranog povijesnog revizionizma i sustavnog potiskivanja javnog sjećanja? Živeći i radeći u uvjetima rata, političkih prevrata i dubokih društvenih transformacija, Bakić je razvio umjetnički jezik čiji tematski temelj čine ideje solidarnosti, kolektivne odgovornosti i nade za pravednijim društvom. Njegovu je praksu duboko obilježilo ubojstvo četvorice mlađe braće u sustavu koncentracijskih logora Jadovno, no unatoč tome umjetnik nije pristajao na beznađe: njegove su skulpture ustrajno tragale za formom koja je mogla iznijeti uvjerenje da se takvo nasilje više nikada ne smije ponoviti. Izložba ne prati samo službenu povijest njegove recepcije, već traži neostvarene potencijale njegova djelovanja. Bakićeve skulpture se tako čitaju kao arhiv budućnosti koja još nije došla, a čiji potencijal ostaje aktivan. Vizkultura o retrospektivnoj izložbi velikog kipara Vojina Bakića u Bjelovaru.

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Izložba “Vojin Bakić: Princip nade” otvorena je u Gradskom muzeju Bjelovar povodom 110. godišnjice njegova rođenja, a riječ je o prvoj velikoj prezentaciji njegova djela u rodnom gradu nakon 60 godina. Izložba će biti otvorena do 18. travnja, a prostire se kroz tri etaže muzeja, obuhvaćajući ključne cikluse poput Svjetlonosnih i Razlistalih formi, uz poznate skulpture Bik i Torzo te rijetko izlaganu skulpturu Istovremenosti. HRT, Bjelovar.live