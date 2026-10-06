U četiri dimenzije
Svjetska izložba Van Gogh Alive od 6. studenog na Zagrebačkom velesajmu
Svjetski poznata imerzivna izložba Van Gogh Alive stiže 6. studenog u Paviljon 10 A Zagrebačkog velesajma, gdje ostaje do kraja siječnja. Kroz više od 3000 golemih vizuala, glazbu i mirise, posjetitelji će zakoračiti ravno u slavna platna nizozemskog slikara. Uz glavni spektakl, zagrebačka publika moći će iskusiti i novitet Finding Vincent, interaktivnu šetnju kroz njegov život. Dok jedni slave ovaj višeosjetilni hit koji je oduševio 11 milijuna ljudi diljem svijeta, kritičari negoduju i pitaju se je li riječ o demokratizaciji umjetnosti ili tek skupocjenoj kulisi za savršeni Instagram. Putni kofer