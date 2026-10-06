Svjetska izložba Van Gogh Alive od 6. studenog na Zagrebačkom velesajmu - Monitor.hr
Utorak (22:00)

U četiri dimenzije

Svjetska izložba Van Gogh Alive od 6. studenog na Zagrebačkom velesajmu

Svjetski poznata imerzivna izložba Van Gogh Alive stiže 6. studenog u Paviljon 10 A Zagrebačkog velesajma, gdje ostaje do kraja siječnja. Kroz više od 3000 golemih vizuala, glazbu i mirise, posjetitelji će zakoračiti ravno u slavna platna nizozemskog slikara. Uz glavni spektakl, zagrebačka publika moći će iskusiti i novitet Finding Vincent, interaktivnu šetnju kroz njegov život. Dok jedni slave ovaj višeosjetilni hit koji je oduševio 11 milijuna ljudi diljem svijeta, kritičari negoduju i pitaju se je li riječ o demokratizaciji umjetnosti ili tek skupocjenoj kulisi za savršeni Instagram. Putni kofer


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Najdugovječnija svjetska izložba fotografija, RPS International Photography Exhibition (IPE), vraća se sa svojim 167. izdanjem. Od više od 5.200 prijavljenih radova amatera i profesionalaca, žiri je odabrao 113 otisaka 48 autora. Izložba u londonskoj Saatchi Gallery traje od 7. kolovoza do 11. rujna, nakon čega kreće na turneju. Glavne teme ovogodišnjeg postava obuhvaćaju ekologiju, identitet, sukobe i obitelj. Dodijeljene su i dvije posebne nagrade: Marcy Palmer osvojila je IPE nagradu za seriju o reproduktivnim pravima, dok je Léa Chen osvojila nagradu u kategoriji mlađih od 30 godina za rad o trima generacijama žena na Tajvanu. PetaPixel

25.07. (22:00)

Da ti se zavrti od fotki

14. Organ Vida u MSU-u: Izložba “Sretno u vrtlogu” istražuje kako nas digitalni svijet iscrpljuje i transformira

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11.07. (00:00)

Prvi i posljednji Mohikanac hrvatskog stripa

Nepoznati opus oca hrvatskog stripa: Izložba dizajna Andrije Maurovića u HDD-u

U HDD galeriji otvorena je izložba “Andrija Maurović: Plakati, reklame, naslovnice 1921 – 1979.”, kustosa Veljka Krulčića. Ova jedinstvena izložba po prvi put na jednom mjestu sažima umjetnikov golemi, ali dosad zanemareni opus u području grafičkog dizajna i ilustracije. Iako bez akademske titule, Maurović je bio nevjerojatno produktivan vizualni kroničar koji je s lakoćom mijenjao stilove – od reklama i naslovnica knjiga do turističkih i političkih plakata za čak tri različita državna režima. Izložba donosi kultne radove i materijale koji su desetljećima sakupljali prašinu. DizajnVečernji ujedno podsjeća na Maurovićev buran život obilježen boemštinom, radikalnim asketizmom, erotikom i političkim previranjima kroz promjene nekoliko država. Izložba je otvorena do 17. srpnja.

30.05. (12:00)

Čovjek iza najljepših razglednica

Arhitekt koji je uvelike oblikovao vizualni identitet Zagreba: Sto godina od smrti Hermana Bolléa

Herman Bollé, njemački arhitekt koji je nakon potresa 1880. transformirao Zagreb i stvorio simbole poput Mirogoja, katedrale i krova crkve sv. Marka, ove godine obilježava dvije velike obljetnice. Iako je osnovao Obrtnu školu (danas ŠPUD) i Muzej za umjetnost i obrt te odgojio generacije umjetnika, povijest ga je jedno vrijeme nepravedno marginalizirala i brisala s izložbi. Danas, u jeku nove protupotresne obnove Donjega grada, njegova historicistička ostavština ponovno oživljava, a učenici ŠPUD-a izložbom u Gradskoj knjižnici slave lik i rad svog vizionarskog osnivača. HRT

12.05. (13:00)

Oni imaju koncept za njezinu umjetnost

Marina Abramović prva živuća umjetnica u povijesti Gallerie dell’Accademia sa samostalnom izložbom

U godini svog 80. rođendana izložbom u Gallerie dell’Accademia, koncipiranoj kao duboki dijalog između njezine pionirske umjetnosti performansa i renesansnih remek-djela, Marina Abramović odaje počast gradu koji ju je formativno odredio, kroz postav koji spaja njezino desetljećima dugo istraživanje izdržljivosti i ranjivosti s duboko ukorijenjenom venecijanskom baštinom. Abramović ovaj dijalog, koji obilježava 450 godina od nastanka Tizianova remek-djela, naziva “nevjerojatno zastrašujućim”, ističući u kratkom razgovoru tim povodom za New York Times kako je njezina verzija, na kojoj u naručju drži tijelo tadašnjeg partnera Ulaya, zapravo bila predskazanje njegove smrti 2020. godine. Cijelo iskustvo organizirano je gotovo ritualno, krajnje rigorozno i zahtijeva potpuni angažman: telefoni su zabranjeni, posjetiteljima se nude slušalice za blokiranje okolne buke uz preporuku da u galeriji provedu barem tri sata… tportal

09.05. (09:00)

Namještaj za uramiti

Izložba u Orisu: Kako je Prostoria oživjela Richtera

Kolekcija obuhvaća pet cjelina, VR51, VR52, VR53, VR58 i VR61, s ukupno dvadesetak proizvoda razvijenih iz arhivskih crteža, modela i prototipova cijenjenog arhitekta i umjetnika. U procesu razvoja kolekcije tim dizajnera nije imao luksuz potpunih nacrta i gotovih rješenja. Mnogi Richterovi komadi postojali su tek kroz fragmente arhivske dokumentacije, skice, fotografije ili prototipove, pa je velik dio projekta zapravo bio istraživački rad i pokušaj razumijevanja načina na koji je Richter razmišljao o prostoru, konstrukciji i korištenju namještaja. Kako su objasnili iz Prostorije, cilj nije bio napraviti muzejske replike, nego iz Richterovih ideja razviti funkcionalnu suvremenu kolekciju. Haus o izložbi u sklopu festivala Dani Orisa.

29.04. (13:00)

Boja u venama, kist u problemima

Osmo bijenale slikarstva: Od Klovićevih dvora do jadranske turneje

Osmo bijenale slikarstva otvoreno je u Galeriji Klovićevi dvori, okupljajući stotinjak umjetnika svih generacija. Uz rekordnih 260 prijava, odabrano je 56 autora, uz pet pozvanih imena poput Zlatka Kesera i Zlatana Vehabovića. Budući da je Meštrovićev paviljon u obnovi, izložba seli na gostujuće lokacije, a ovogodišnji međunarodni partner je Graz s izložbom Beyond Boundaries. Bijenale nudi presjek od apstrakcije do figuracije, popratne studentske izložbe te dodjelu prestižnih nagrada. Nakon Zagreba (do 21. lipnja), postav putuje u Vukovar, Poreč i Zadar, nastavljajući misiju povezivanja domaće scene s europskim kontekstom. HRT

08.03. (15:00)

Plakati i vizuali jednako bučni kao i glazba

Izložba o prvih 15 godina djelovanja Laibacha u Zagrebu – u fokusu upečatljivi vizuali

U Galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva u Zagrebu otvorena je izložba „Laibach: Dvorana zrcala 1980.–1995.” koja istražuje prvih 15 godina djelovanja slovenskog kolektiva. Fokus je na vizualnim i dizajnerskim aspektima njihova rada – plakatima, simbolima i ikonografiji koja je često izazivala kontroverze. Autori izložbe ističu da Laibach nije samo glazbeni bend nego višedimenzionalni umjetnički projekt koji kroz politički jezik propituje umjetnost, ideologiju i društvo. Izložba obuhvaća razdoblje od osnutka 1980. do 1995., kada su koncertima u opsjednutom Sarajevu simbolično zaključili jednu važnu fazu svog djelovanja. Express, Dizajn