Čitanje te čini pametnijim, ako nekome treba podsjetnik
8 knjiga koje ti dižu IQ bez sudoku križaljki
- Gödel, Escher, Bach: Vječita zlatna pletenica – Douglas Hofstadter (KZG)
Spoj matematike, umjetnosti i glazbe koji otvara mozak za apstraktne veze, obrasce i kompleksne sustave
- Igra staklenih perli – Hermann Hesse (Lektire)
Filozofski roman o igri znanja i uzorcima koji potiče refleksiju, apstraktno razmišljanje i intelektualnu zrelost
- Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World – David Epstein (Hoću knjigu)
Dokaz da široka znanja i raznolika iskustva donose bolje ideje, kreativnost i snalažljivost nego usko specijaliziranje
- How to Read a Book – Mortimer Adler & Charles Van Doren (Katolik s dna kace)
Vodič za aktivno čitanje i kritičko razmišljanje koji ti daje alate da iz knjiga izvučeš maksimum
- Lateral Thinking: Creativity Step by Step – Edward de Bono (Knjižara)
Priručnik za razbijanje linearnih misaonih obrazaca i pronalaženje neočekivanih, kreativnih rješenja
- The Geography of Thought – Richard E. Nisbett (Hrčak)
Uvid u to kako kulture oblikuju način razmišljanja i percepcije, šireći horizonte i mentalnu prilagodljivost
- Superforecasting: The Art and Science of Prediction – Philip E. Tetlock & Dan Gardner (Business Book award)
Knjiga o tome kako bolje predviđati ishode koristeći analitičko, probabilističko razmišljanje i smanjenje pogrešaka
- Thinking, Fast and Slow – Daniel Kahneman (Znanje)
Klasično djelo o našim dvama načinima razmišljanja – brzim i intuitivnim nasuprot sporom i racionalnom – i kako izbjeći mentalne zamke