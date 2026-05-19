Ili radije koristiti olovku ili post-it papiriće

Kako čitati knjigu: Vodič kroz šaranje, podcrtavanje i hrvanje s tekstom
Većina ljudi knjige tretira kao svetinje koje se ne smiju oštetiti, no Mortimer Adler još je 1940. u eseju Kako čitati knjigu tvrdio suprotno: tekst postaje naš tek kada po njemu pišemo. Označavanje, podcrtavanje i pisanje komentara na marginama pretvaraju pasivno čitanje u aktivan dijalog s autorom. Suvremena psihologija to potvrđuje – aktivno angažiranje s tekstom drastično poboljšava pamćenje i dugoročnu retenciju pročitanog. Istinsko vlasništvo nad knjigom nije fizičko, već intelektualno. “Uredna” knjiga znak je ignoriranja, dok je išarana dokaz da smo s idejama istinski hrvali. Culturist