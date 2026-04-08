Oblaci mogu pasti, film je vječan
Digitalna vječnost u ledu: Arktički trezor čuva ljudsko znanje na filmu
Na norveškom otočju Svalbard, duboko u vječnom ledu bivšeg rudnika, smještena je Svjetska arktička arhiva. Umjesto na nesigurnim serverima, milijuni stranica knjiga i dokumenata čuvaju se na posebnom Piql filmu koji ne zahtijeva struju niti hlađenje. Ova tehnologija, razvijena uz potporu EU, osigurava opstanak podataka minimalno tisuću godina, štiteći ih od nuklearnih ratova i klimatskih katastrofa. Smještena uz Svjetski trezor sjemenja, knjižnica koristi prirodne uvjete permafrosta, čime postiže nulti ugljični otisak i jamči da će naša povijest nadživjeti digitalno doba. Green