Da te zabole oči
Always Judge a Book by Its Cover: Bizarni naslovi knjiga
Ova kultna stranica prava je riznica dizajnerskog ludila i apsurda književnosti (i dobro, publicistike). Suprotno staroj izreci, ovdje se knjige procjenjuju isključivo po vanjštini – i to s dobrim razlogom. Kolekcija se fokusira na bizarne naslovnice koje su ili zastrašujuće loše, nenamjerno smiješne ili toliko čudne da se zapitate što je grafički dizajner konzumirao. Od psihodeličnih ilustracija iz sedamdesetih do neobjašnjivih naslova tipa “Kako nadmudridi vjevericu”, stranica slavi estetiku katastrofe. To je savršeno mjesto za digitalni odmor i podsjetnik da se ponekad i genijalni tekstovi kriju iza sumnjivog Photoshopa.