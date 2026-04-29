Danas (17:00)

Da te zabole oči

Always Judge a Book by Its Cover: Bizarni naslovi knjiga

Ova kultna stranica prava je riznica dizajnerskog ludila i apsurda književnosti (i dobro, publicistike). Suprotno staroj izreci, ovdje se knjige procjenjuju isključivo po vanjštini – i to s dobrim razlogom. Kolekcija se fokusira na bizarne naslovnice koje su ili zastrašujuće loše, nenamjerno smiješne ili toliko čudne da se zapitate što je grafički dizajner konzumirao. Od psihodeličnih ilustracija iz sedamdesetih do neobjašnjivih naslova tipa “Kako nadmudridi vjevericu”, stranica slavi estetiku katastrofe. To je savršeno mjesto za digitalni odmor i podsjetnik da se ponekad i genijalni tekstovi kriju iza sumnjivog Photoshopa.


Danas (07:00)

Švedska vraća knjige i papir u škole kako bi zaustavila pad pismenosti, ograničava digitalne alate

Švedska vlada okreće se tradicionalnoj nastavi, uvodeći više knjiga, papira i pisanja rukom kako bi poboljšala pismenost učenika nakon pada rezultata na PISA testovima. Ograničava se uporaba digitalnih alata, zabranjuju mobiteli u školama i ulaže u udžbenike. Vlasti tvrde da ekrani ometaju koncentraciju, dok kritičari iz tehnološkog sektora i obrazovanja upozoravaju da bi takav pristup mogao smanjiti digitalne vještine učenika i dugoročno štetiti tržištu rada. Mišljenja su podijeljena između zagovornika fokusa i onih koji ističu nužnost digitalne pismenosti. BBC, Index

16.04. (18:00)

Književnost je prestala biti isključivo stvar talenta i postala je borba za pozornost

Suvremena književnost nastaje u procjepu između tržišnih pritisaka i državnih potpora, dok se autori za vidljivost bore na društvenim mrežama, često neovisno o nakladnicima. Iako je sustav demokratiziran lakšim izdavanjem, nestali su globalni bestseleri, a pozornost čitatelja fragmentirana je utjecajem algoritama. Domaći pisci suočavaju se s novim izazovom: globalizacijom i mladom generacijom koja sve više čita na engleskom jeziku. Književna vrijednost tako se neprestano nadmeće s trendovima s TikToka, dok budućnost nacionalnih književnosti ovisi o prilagodbi novim digitalnim navikama i infrastrukturnim ulaganjima. HRT

08.04. (22:00)

Digitalna vječnost u ledu: Arktički trezor čuva ljudsko znanje na filmu

Na norveškom otočju Svalbard, duboko u vječnom ledu bivšeg rudnika, smještena je Svjetska arktička arhiva. Umjesto na nesigurnim serverima, milijuni stranica knjiga i dokumenata čuvaju se na posebnom Piql filmu koji ne zahtijeva struju niti hlađenje. Ova tehnologija, razvijena uz potporu EU, osigurava opstanak podataka minimalno tisuću godina, štiteći ih od nuklearnih ratova i klimatskih katastrofa. Smještena uz Svjetski trezor sjemenja, knjižnica koristi prirodne uvjete permafrosta, čime postiže nulti ugljični otisak i jamči da će naša povijest nadživjeti digitalno doba. Green

06.03. (14:30)

Na police su stigle Afrika i Antička Grčka, raskošno ilustrirane knjige za sve ljubitelje drevnih civilizacija

26.01. (09:19)

Britansko istraživanje: Djeca ne znaju listati knjige, pokušavaju ih svajpati

08.01. (13:00)

Pet novih knjiga domaćih nakladnika: od Lyncha do suvremene latinoameričke proze

Tportal donosi izbor pet novijih izdanja hrvatskih nakladnika koji pokrivaju širok raspon književnih i misaonih interesa. Od intimnog biografsko-memoarskog uvida u um Davida Lyncha, preko novog romana Nade Gašić koji se vraća djetinjstvu, gradu i zabranjenim emocijama, do povijesnog romana Sylvije Iparraguirre o kolonijalnim traumama. Tu je i esej Davida Van Reybroucka o granicama nacionalne politike u globalnim krizama te roman Alejandra Zambre koji nježno secira obitelj, ljubav i poeziju u suvremenom Čileu.

04.01. (15:00)

Pet knjiga za pet potpuno različitih mozgova – od priče o pčelarstvu do brige o našim podacima na internetu nakon smrti

Hrvatski nakladnici 2026. donose pet tematski potpuno različitih knjiga: autobiografsku priču o pčelarstvu i osobnom oporavku Helen Jukes, kultni alpinistički klasik Reinholda Messnera o osvajanju svih osamtisućnjaka, legendarne reportaže Ryszarda Kapuścińskog o ratu, politici i apsurdu povijesti, Rutgera Bregmana koji propituje kako moralno iskoristiti vlastite sposobnosti te Carlla Öhmana o sudbini naših digitalnih podataka nakon smrti. Od pčela do osamtisućnjaka, od rata do algoritama – čitateljski raspon bez zajedničkog nazivnika. Jutarnji

27.12.2025. (22:00)

Najprodavanije knjige: kriminalistički romani, fantasy i psihološki trileri, uz iznenađujući povratak bojanki za odrasle

The Guardian je objavio koje su najprodavanije knjige ove godine u Ujedinjenom Kraljevstvu: Na vrhu ljestvice našao se novi roman Richarda Osmana The Impossible Fortune, peti nastavak iz serijala Thursday Murder Club / Klub istražitelja ubojstava četvrtkom, koji je prodan u više od 390 tisuća primjeraka u tvrdom uvezu. Među najprodavanijima naslovima dominiraju serijali, posebice u žanrovima krimića i „romantasyja”, dok su snažan interes zabilježili i naslovi za mlade i odrasle čitatelje s posebnim književnim svjetovima. Što se tiče književne fikcije, publika je posegnula za romanima koji obrađuju teme bijega i intimnih priča, dok publicistika i self-help i dalje bilježe visoku prodaju, osobito naslovi koji se bave osobnim razvojem i mentalnim zdravljem. Sve popularnije bojanke odražavaju potrebu za opuštanjem i odmakom od ekrana, što upućuje na širi trend potrage za jednostavnijim i smirujućim oblicima kreativnosti. Booksa

25.12.2025. (21:00)

Nerazvikane knjige koje su 2025. šaptom preuzele književnu scenu

Godinu su obilježili i naslovi koji nisu punili izloge, ali jesu razgovore. Ubod pčele Paula Murrayja secira raspad obitelji kroz sitne, sudbinske trenutke. Parade Rachel Cusk razlaže identitet i umjetnost do gole strukture. The Loneliness of Sonia and Sunny Kirana Desaija spaja ljubavnu priču i društvenu analizu. Audition Katie Kitamure igra se percepcijom i ulogama koje glumimo. The Wilderness Angele Flournoy hvata kaos ranog odraslog doba. So Late in the Day Claire Keegan u malo stranica zgusne cijeli propušteni život. A Raskrižje gavranova Sapkowskog tiho proširuje mit o Geraldu – prije legende, prije ožiljaka. Journal

15.12.2025. (14:00)

Ove bi knjige mogle postati budući klasici: Journalove preporuke za čitanje

Književnost se ne zaustavlja na Homeru i Shakespeareu – i 21. stoljeće već ima svoje klasike. Journalov izbor donosi osam suvremenih romana koji su obilježili naše vrijeme temama identiteta, odnosa, znanosti, povijesti i opstanka. Od emotivno razornih priča i generacijskih portreta do znanstvene fantastike i filozofskih alegorija, riječ je o knjigama koje su stekle kritičko priznanje, masovnu čitanost i često ekranizacije. Sve upućuje na isto – o ovim će se romanima možda govoriti još desetljećima.

Budući klasici (odabrani):

  • A Little Life – Hanya Yanagihara
  • Project Hail Mary – Andy Weir
  • Never Let Me Go – Kazuo Ishiguro
  • Normal People – Sally Rooney
  • Pachinko – Min Jin Lee
  • My Brilliant Friend – Elena Ferrante
  • The Book Thief – Markus Zusak
  • Life of Pi – Yann Martel